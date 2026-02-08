罹甲狀腺癌二度動刀！立威廉證實「重立11年前遺囑」：如果我起不來...

記者宋亭誼／綜合報導

49歲男星立威廉因演出《天國的嫁衣》、《綠光森林》等多部偶像劇闖出知名度，去年卻證實自己罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤。立威廉近來接受陸媒訪問，首度講述自己罹癌的經歷，也坦言因此修改11年前準備的遺囑。

立威廉肺部也照出結節。（圖／記者趙浩雲攝影）

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，立威廉早年拍戲時作息極度不正常，經常熬夜，曾經長達17小時沒有闔眼休息，確診甲狀腺癌後，他心裡已有最壞打算，第一時間重新規劃11年前寫好的遺囑，「如果我起不來，也要確保家人永遠可以被照顧。」

立威廉開刀後病情受到控制。（圖／經紀人提供）

立威廉透露，他已切除體內99%的腫瘤，不過肺部檢查有照出結節，後續治療還不能鬆懈。儘管如此，立威廉態度依舊樂觀，坦然表示：「該接受治療就治療，平常該做什麼就做什麼，人生嘛不就是如此。」

立威廉去年12月曾表示，他第二次手術時醫師不慎傷及「乳糜管」，導致他的飲食必須完全避開脂肪，有一段時間只能喝果汁、脫脂牛奶、水，任何含有0.1的脂肪都不能碰。為了恢復，他前後住院三次，經歷兩次手術及一次放射治療，整個療程約持續兩個月之久。

