罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院

衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。

醫師在門診中經常以「就當成得了樂透」來安慰確診患者，患者經過解釋後通常能破涕為笑。 （圖／Photo AC）

陳穆寬在門診中經常以「就當成得了樂透」來安慰確診患者，患者經過解釋後通常能破涕為笑。他強調，這並非玩笑話，而是基於早期發現的甲狀腺癌預後極佳的事實。

一名38歲女性患者的案例充分說明早期篩檢的重要性。該患者在健康檢查時發現甲狀腺有0.5公分的小結節，經超音波導引細針抽吸細胞學檢查確診為癌症。由於發現時間早，手術得以保留對側甲狀腺，患者術後僅住院1天即出院，完全不需要後續治療。

然而，若發現時間太晚，治療難度將大幅提升。陳穆寬說明，當甲狀腺癌侵犯神經或氣管時，手術不僅需切除腫瘤、進行聲帶整形，還須執行頸部淋巴廓清手術，必要時甚至得切除部分氣管並進行修補重建。他強調，定期檢查及早發現絕對是最佳策略。

隨著醫療技術進步，甲狀腺內視鏡手術已能達到微創效果，大幅縮小傷口並縮短術後恢復時間。 （示意圖／Pixabay）

彰基智慧精準甲狀腺癌中心主任醫師謝明妤表示，隨著醫療技術進步，甲狀腺內視鏡手術已能達到微創效果，大幅縮小傷口並縮短術後恢復時間。許多愛美患者選擇達文西手術，術後完全看不到傷口。

謝明妤指出，陳穆寬是世界知名的頭頸癌專家，從醫近30年來累積超過6萬例手術經驗，其中頭頸癌困難手術也超過1萬例。甲狀腺癌手術對他而言並不困難，幾乎都能在1小時內完成，速度比艾力克斯・霍諾德(Alex Honnold)徒手攀登台北101還快。

