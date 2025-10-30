罹癌仍不忘初衷 杜素英投入環保逾30寒暑

高雄小港區慈濟志工「杜素英」，加入慈濟30多年，積極投入，昔日也身兼幹部，並經常到環保站付出，而她和妹妹照顧年邁98歲的母親，來往台南高雄兩地，自己卻在今年罹患了唾腺癌，治療後撐著病體，仍然到環保站幫忙，只要缺人手，杜素英適時補位，讓在場的志工，都相當佩服她的孝心和毅力。

瘦弱的身影，74歲的杜素英，勤付出。

慈濟志工 杜素英：「像諮詢 掃除都有排班，有時候輪到的時候就值班，那我們組隊香積 輪到香積，還是要幫忙 現在體力可以，就儘量去做。」

不喊累，做完資源回收， 還會到社區服務，還有下一站。

慈濟志工 謝菁芳：「她都是眉開眼笑，她生病的時候，但是 去幫忙量血壓，都照常來 在公園跟我一起，(幫忙)量血壓 10多年。」

忙完了，還得抽時間，從高雄回到台南老家，和妹妹分擔照顧98歲老母親。

慈濟志工 杜素英：「妹妹在照顧，因為我妹妹也是慈濟人，因為她只有一個人在照顧，真的很累 我就去幫忙。」

家業和志業兼顧，加入慈濟30多年，杜素英在今年四月，因為上顎有腫塊到院檢查，意外發現罹患了唾腺癌，在開刀和35次電療後，又回到了環保站。

慈濟志工 杜素英：「上人常常說的 人生無常，那我們身體可以，讓我們利用的時候，我們就儘量去利用 生病來了，既然它要讓我們去體會，那個身上的病苦的，我們就去了解它 ，跟它和平相處 面對它。」

慈濟志工 梁秀藝：「有的人 得病的時候 ， 就在家 沒有元氣，在家休養 要靜養，妳卻還有志氣，她說 還是要出來做，我們都互相鼓勵。」

慈濟志工 謝菁芳：「在素英身上 就可以看出，行善行孝不能等。」

和慈濟志工一起做，互相加油打氣，杜素英 把握時間專注眼前，往前走，她用溫柔堅定的語氣說，做就對了。

