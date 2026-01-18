「罹癌像被世界遺棄」確診首年輕生率飆5.5倍！專屬心理諮商接住癌友與照顧者：不再讓你孤獨

隨著癌症治療快速進展，越來越多病人得以延長存活時間，癌症逐漸成為一種可長期共存的慢性疾病。然而，醫療現場也清楚看見：治療結束，並不代表困境消失。復發的不確定性、身體與自我認同的改變、家庭角色重組、經濟與職場壓力，往往在療程告一段落後，才真正浮現。 如何讓癌友不只「活下來」，而是「活得好」，成為全球癌症照護的重要課題。近年，國際醫界逐步將「心理腫瘤醫學（Psycho-Oncology）」納入癌症治療核心，強調心理、社會與生理照護的整合，而台灣也正站在這個轉捩點上。

多項國際研究已指出，心理社會狀態具有高度韌性的癌友，在生活品質、存活率與存活時間上皆明顯優於心理支持不足者。影響癌友心理社會韌性的因素，包含對病情與治療的理解、情緒調適能力、營養與自我照護狀況、經濟與家庭支持、以及與社會的連結程度。

因此，國際上逐步形成共識：心理健康不再只是輔助，而是治療的一部分。心理痛苦已被視為繼體溫、血壓、脈搏、呼吸與疼痛之後的「第六大生命徵象」；美國國家癌症資訊網（NCCN）將心理篩檢納入癌症中心評鑑；英國推動「全人需求評估」與社會處方箋制度；澳洲則提供「生存照護計畫」，避免病人在治療結束後被系統「丟包」。

台癌13年心理照護經驗全面升級

台灣癌症基金會早在2013年即成立心理諮商中心，成為全台首座專為癌友設立的心理諮商據點。而今邁入第14年，已累積服務超過4,290人次，服務量較初期成長近兩倍。

近年更發現，心理需求不分性別，男性使用諮商比例逐年上升，由17%提升至22%，且平均諮商次數6.37 次，高於女性的 5.3 次，顯示男性不是沒有情緒，而是更需要被引導、被接住。

癌友最常面臨的並非單一情緒困擾：

●失落經驗與自我照顧（24%） ●生活適應／重返職場（23%） ●個人情緒(疾病侵擾出現的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張、恐慌) (22%) ●家庭議題 (角色變化對家庭生態的影響、補位與溝通) (16%)

因應需求增加，台癌於2026年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並從個別諮商延伸至家庭諮商，讓心理支持不再只停留在病人本身，而是擴及整個家庭系統。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，癌症帶來的不是單一病痛，而是「自我存在感的地震、家庭動力的重組，以及與社會生活的脫節」。若缺乏系統支持，病友可能無法完成治療、重返職場，甚至導致家庭功能崩解。

從諮商到行動：全國首創「5+5心理社會處方」

在長期服務經驗與國際研究基礎下，台癌進一步提出全國首創的「5+5心理社會處方」照護模式：提供5次免費心理諮商，並同步評估病友5大實務需求，包括營養支持、財務協助、家庭照護、身心靈康復，以及心理諮商延長必要性。

透過個案管理師陪伴串聯資源，心理支持不再只是談話，而成為解決現實問題、提升心理社會韌性的具體行動。健保署長陳亮妤也提醒，研究顯示癌症病友確診第一年自殺率為一般人的5.5倍，心理支持的缺口，是真實且迫切的公共衛生議題。

●肺癌：確診後第一年，自殺風險是一般人的 4~5 倍 (所有癌症中最高)。 ●乳癌：伴隨憂鬱症狀的患者，死亡風險增加約1.4至2.5倍。 ●大腸直腸癌：術後嚴重憂鬱的患者，其5年存活率顯著低於心理健康者。 ●攝護腺癌：接受荷爾蒙治療 (ADT) 者，罹患憂鬱症風險增加23~41%。

用過來人的理解，打造安全的心理避風港

「晴嶼心理諮商所」另一項特色，是高達8成心理師本身即為癌友或癌症家屬。首任所長張維宏來自三代罹癌家庭，他形容那是一種「被世界遺棄的孤立感」，也因此選擇站在陪伴的位置。

「在病房裡，我們常對病人說加油，卻忘了問旁邊那張折疊椅上的人：你累不累？」張維宏形容，照顧者是病房裡「隱形的第二位病人」，同樣需要被接住。

HOPE心理諮商所：長期照護網絡最後拼圖

同樣以心理腫瘤醫學為核心，癌症希望基金會於近年成立「HOPE心理諮商所」，成為其長期照護網絡的最後一塊拼圖。HOPE所長葉北辰，曾以病人身分面對癌症，治療後成為心理師，並持續陪伴病友與家屬走過生命低谷。

他指出，癌友與家屬的心理需求，與一般心理諮商不同。「若還得花力氣解釋什麼是分期、轉移或化療腦，那本身就是一種耗能。」HOPE的價值，在於熟悉癌症語言，能更快進入病人真正想說、卻長期壓抑的核心。

▲HOPE心理諮商所所長葉北辰過去也曾是癌症患者，他希望HOPE能讓更多病友與家屬找到往前走的力量，不必獨自面對那些令人手足無措的夜晚。（圖／癌症希望基金會提供）

從「活下來」到「活得好」的關鍵轉彎

HOPE心理諮商所聚焦確診衝擊、治療焦慮、復發恐懼、身體形象與自我認同重建。透過健康心理學介入睡眠、疲憊、壓力管理與醫病溝通，讓心理支持成為不中斷的照護鏈，而非治療之外的附屬選項。

葉北辰強調，HOPE也同時關注家屬的心理需求。因為在照顧的過程中，家屬往往是最晚求助，也最容易被忽略的一群人。希望這裡能成為他們暫時放下重擔的安心驛站。更重要的是，心理諮商所將與基金會既有的服務串接，形成一條不中斷的照護網絡，讓病友在不同階段，都能找到合適的支持，也在希望之中，逐漸把心安放。

台灣癌症基金會－晴嶼心理諮商所5+5心理社會處方

•服務對象：癌症病友、家屬及主要照顧者 •補助內容：5次免費心理諮商 •地址：台北市南京東路五段16號９樓之６ •電話：02-8787-9981 • 官方網站：https://sunnyisland.canceraway.org.tw/

台灣癌症希望基金會－HOPE心理諮商補助案

•服務對象：癌友及家屬 •補助內容：最多6次免費個別諮商，或最多4次免費伴侶／家庭諮商 •諮詢專線：0809-010-580（週一至週六09:00-18:00）

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」





