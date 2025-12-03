罹癌凍精卵補助上路！下半年62人受惠 醫籲納入18歲以下癌友
衛福部國健署自今年9月試辦「醫療性生育保存補助方案」，讓面臨化療或放療的女性能在治療前保留未來的生育可能。不過，醫師認為，應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友，因為在臨床上，許多青少年在青春期甚至月經未初潮前就可能罹癌。
社團法人台灣凍卵協會今（12／3）日與生殖醫學專家、病友團體共同召開記者會，盼針對「醫療性凍卵補助」提出3項建議，包括擴大癌別範圍及年齡、解除「同院」限制、並強化跨科的轉介機制。
依據研究，女性在35歲後卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也明顯增加。對年輕女性癌症患者而言，生育風險更為嚴重。然而面對癌症治療的急迫性，患者往往不得不將生育選項擱置，生存與生育成為「單選題」，必須優先拚命治療以保生命，無暇考慮未來生育。
台灣年輕病友協會理事長潘怡伶表示，許多年輕病友在面臨癌症診斷時，對生育的焦慮相當明顯，「我們看到年輕病友在癌症治療的同時，很多人正處於人生規劃的階段，例如剛畢業、準備結婚或正懷孕，這讓生育議題變得非常緊迫。」她提到，一些病友因治療後無法生育，甚至導致婚姻破裂，「有病友曾分享，因為自己無法生育，她選擇了離婚，這讓我們感受到病友在心理上的巨大壓力。」
新光醫院不孕症中心主任李毅評強調，在這樣的情況下，醫療性凍卵扮演關鍵角色：透過治療前凍存卵子，女性可將卵子品質固定在相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育的可能。及早諮詢與進行凍卵，不僅可減少癌症治療對生育的不可逆影響，也讓女性在生存之外，保留對自身生育自主權的掌控。
因此，衛福部國健署自今年9月試辦「醫療性生育保存補助方案」，讓面臨化療或放療的女性能在治療前保留未來的生育可能。不過，李毅評指出，從醫學臨床角度，應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友，因為在臨床上，許多青少年在青春期甚至月經未初潮前就可能罹癌。
根據國健署最新統計數字，截至11月30日，共62名癌友通過資格審查，其中，男性18人（29%），女性44人（71%）；年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人（29%），35歲至40歲29人（46.8%）。
李毅評表示，這類族群的生育保存可能需要更複雜的技術，如卵巢組織凍存。保障這群青少年癌友，不僅是提供經濟補助，更是保障他們尚未完全發育的未來生育潛能，避免他們在尚未開始人生規劃時，就因疾病治療而徹底喪失成為父母的權利。
除此之外，社團法人台灣凍卵協會理事長曾琬婷也認為，應該將補助對象擴大至乳癌和血癌之外的癌別，是實現醫療平等的關鍵，並建議應規畫試辦方案的未來時程表，盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別。
曾琬婷表示，現行的補助方案，必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖然這樣讓負責癌症治療的醫師，能更方便與負責生殖醫療的醫師聯手照顧病人，但也限縮了偏遠地區病患的使用便利性，呼籲解除「同院」限制。
潘怡伶則指出，儘管中央已宣布補助，但根據國健署近期提出的資料中顯示，實際申請人數，試辦兩個月33名與年預估人數存在巨大差距，證明了目前政策最大的瓶頸在於資訊落差與宣傳力度不足，如果醫院的衛教與跨科轉介機制不夠完善，且社會大眾缺乏相關的認知，即使有7萬元的補助，病友也可能因資訊不足而錯過最佳的凍卵時機，最終造成終生遺憾。
另外，單身女性的生育自主權仍需在公共討論中被看見，但是現行《人工生殖法》仍以婚姻作為使用生殖技術的前提，使得許多已完成凍卵、具有經濟能力與育兒意願的單身女性，無法在國內合法使用自己的卵子，這讓女性面臨「可以保存生育力，卻無法自主使用」的矛盾處境。
曾琬婷表示，晚婚和女性高教育程度是全球趨勢，台灣法規若固守「先婚後育」的傳統思維，會讓這些有生育意願的優秀女性，因找不到合適對象或不願進入婚姻，而無法使用自身卵子。建議政府可參考以色列生育法規與配套補助政策，將生育視為國家安全戰略，為45歲以下女性提供全額生育保存補助，直至她們擁有兩個活產子女。
