罹癌凍精卵補助最高7萬！ 首波62人使用 民團籲擴大納入18歲以下

衛福部今年（2025）9月起提供癌症患者「凍卵」、「凍精」的補助，但根據國健署統計，截至目前為止，僅有62人通過資格審查，申請人數與與原預估人數差別極大。台灣凍卵協會今（3）日與生殖專家、病友團體共同發聲，指出目前最大的問題在於宣傳力不足；另也提出擴大補助癌別，放寛年限制等建議。



國健署今年9月1日起提供年滿18歲至40歲的乳癌及血液腫瘤患者，提供取卵療程或取精處置保存補助。其中「凍卵」最高補助7萬元、「凍精」最高補助8000元，每人一生最多得申請2次，預估首年將有600位癌友受惠。然而截至今年11月30日止，整整3個月的時間，卻只有62名癌友通過資格審查，其中女性44人（71%）、男性18人（29% ）；年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人（29%）、35歲至40歲29人 （46.8%）。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，台灣凍卵協會是國內最早投入醫療性凍卵倡議的非營利組織，而將補助對象擴大至乳癌和血癌之外的癌別，將是實現醫療平權的關鍵。建議政府應盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等，預後良好但治療會影響生育的癌別，以照顧更廣大的群體，捍衛癌友生育權。曾琬婷說，現行的補助方案，限制必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖然這樣負責癌症治療的醫師，能更方便與負責生殖醫療的醫師共同照顧病人，卻也限縮了偏遠地區病患的醫療可近性。

年輕病友協會：衛教不足恐導致病友錯過 凍卵時機

年輕病友協會理事長潘怡伶指出，許多癌友在確診時，一心都在面對因得知罹癌帶來的震憾與驚恐，往往會忽略甚至主動放棄生育保存的選擇。若醫院的衛教與跨科機制不夠完善，或缺乏相關認知，即使政府明明有7萬元補助擺在那裡，病友也可能因資訊不足而錯過最佳的凍卵時機，造成難以彌補的遺憾。

新光醫院不孕症中心主任李毅評說，從醫學臨床角度，呼籲應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友。因為臨床上許多青少年在青春期甚至月經未初潮前就可能罹癌，生育保存可能需要更複雜的技術，如卵巢組織凍存等，以保障這群青少年癌友，避免他們在人生尚未開始規劃前，就因疾病治療註定喪失成為父母的權利。

台灣凍卵協會針對「醫療性凍卵補助」試辦提出3項建議：1、要求擴大與放寬補助對象，提升醫療平等，包括擴大癌別範圍，下修保障年齡。2、強化政策推廣與資訊轉介，解決資訊落差。3、提升資源使用的便利性、優化流程，解除治療癌症與凍卵凍精必須「同院」的限制，提升偏遠地區病患使用補助的便利性和可近性。

國健署回應，當初研議醫療性生育保存政策，曾邀請相關醫學會的專家共同討論，由各醫學會就醫療指引等提供方案內容修改建議。為及早推出試辦方案，經綜合考量癌症發生年齡、診斷後續治療的急迫程度、治療程序影響生殖機能情形、生育保存需求及病人安全等因素，優先將具共識的乳癌及血液癌納入試辦。未來將邀集專家研議及評估擴大補助對象條件，以及跨機構及跨科轉介機制，也將持續宣導，以嘉惠更多的癌友。

