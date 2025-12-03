罹癌凍精卵補助最高7萬 「首波62人使用」民團籲擴大18歲以下 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部今年9月起提供癌症患者「凍卵」、「凍精」全面補助，根據國健署最新統計，已有62人通過資格審查，女性占七成。不過，台灣凍卵協會今（3）日攜手臨床生殖醫學專家與病友團體一同發聲，認為實際申請人數與年預估人數存在巨大差距，證明了目前政策最大的瓶頸在於資訊落差與宣傳力度不足，也提出擴大與放寬補助對象的訴求，盼擴大癌別、放寬年齡限制。

國健署今年9月1日起提供年滿18歲至40歲的乳癌及血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，「凍卵」最高補助費用新台幣7萬元，「凍精」最高補助8千元，每人一生最多二次。預估首年將有600位癌友受惠。

國健署今日也公布最新統計數字，截至11月30日，共62名癌友通過資格審查，其中，男性18人（29%），女性44人（71%）；年齡以30歲以上為主，30歲至34歲18人（29%），35歲至40歲29人（46.8%）。

台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，台灣凍卵協會是國內最早投入醫療性凍卵倡議的非營利組織，而將補助對象擴大至乳癌和血癌之外的癌別，將是實現醫療平等的關鍵。建議應規畫盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等，預後良好但治療會影響生育的癌別，以照顧更廣泛的群體，保障生育權。

曾琬婷說，現行的補助方案，必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖然這樣讓負責癌症治療的醫師，能更方便與負責生殖醫療的醫師聯手照顧病人，但也限縮了偏遠地區病患的使用便利性。

年輕病友協會理事長潘怡伶指出，許多癌友在確診時，一心都在面對「生死存亡」的重大焦慮，往往會忽略或主動放棄生育保存的選擇，若醫院的衛教與跨科轉介機制不夠完善，且社會大眾缺乏相關的認知，即使有7萬元補助，病友也可能因資訊不足而錯過最佳的凍卵時機，造成終生遺憾。

新光醫院不孕症中心主任李毅評說，從醫學臨床角度，呼籲應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友，臨床上，許多青少年在青春期甚至月經未初潮前就可能罹癌，生育保存可能需要更複雜的技術，如卵巢組織凍存，保障這群青少年癌友，避免他們在尚未開始人生規劃時，就因疾病治療而徹底喪失成為父母的權利。

台灣凍卵協會就提出針對「醫療性凍卵補助」試辦的三項建議，一、要求擴大與放寬補助對象 ，提升醫療平等，包括擴大癌別範圍，下修保障年齡。二、強化政策推廣與資訊轉介 ，解決資訊落差。三、提升資源使用的便利性 ，優化流程，解除「同院」限制， 提升偏遠地區病患使用補助的便利性和可近性。

國健署回應，當初研議醫療性生育保存政策，過程中即已邀請相關的醫學會共同討論，由各醫學會就醫療指引等提供方案內容修改建議。為及早推出試辦方案，經綜合考量癌症發生年齡、診斷後續治療的急迫程度、治療程序影響生殖機能情形、生育保存需求及病人安全等因素，優先將具共識的乳癌及血液癌納入試辦，未來將邀集專家研議及評估擴大補助對象條件，以及跨機構及跨科轉介機制，也將持續宣導，以嘉惠更多的癌友。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

