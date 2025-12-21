罹癌又離婚？ 女星澄清真相「那不是事實」沒有誰背叛誰

吳文忻罹患乳癌第四期，仍堅強面對治療，坦言選擇與癌共存，期盼有天康復。（圖／翻攝IG，Nathaliie Ng）

51歲的前香港小姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）罹患乳癌第四期，過去三年積極抗癌、病情反覆，仍持續接受治療。在她公開抗癌歷程後，也證實與結縭14年的丈夫陳劍陵離婚，引發外界揣測「是否因罹癌被拋棄」。近日她接受電台節目《星光背後》專訪，首次談及婚姻變故，坦言兩人感情早在癌症復發前就已出現裂痕，並為前夫平反。

吳文忻在訪談中表示，外界的揣測對前夫並不公平，兩人確實是在她癌症復發之前分開，婚姻出現問題並非一時衝突，也絕非單方面的責任。她強調：「不是一個人的錯，我們是和平分手。」

廣告 廣告

儘管無法走到白首，吳文忻仍肯定前夫的角色：「他未必是好伴侶，但一定是個好爸爸。」兩人雖已離異，但仍保持朋友關係，未因此反目。她也解釋，選擇在今年6月對外公開離婚，是希望不再隱瞞，讓自己與家人能坦然面對現況。

除了婚姻話題，她也分享了罹癌初期的情緒轉折，坦言當時最擔心的是兩個孩子是否能承受這個打擊。沒想到女兒的正向回應出乎她意料，讓她重新振作、轉念面對病魔。「我曾經感到很怕，但她們的支持讓我看到希望。」

吳文忻於三年前首次罹患乳癌，當時經治療後病情穩定，未料去年再度復發，並惡化至第四期、癌細胞擴散至尾椎與淋巴。她曾一度住院長達16天，情況危急，但始終堅持信念「要與癌共存」，深信有一天能康復。

面對病痛與婚變雙重挑戰，她選擇以積極態度面對人生轉折，並以真實分享鼓勵同樣身處困境的人：「走過婚姻低谷與身體的煎熬，才更明白怎麼愛自己。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文是校友！虎尾科大證實「109學年度畢業」 曝他在校期間表現

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠