罹癌媽開刀後愛上束腹，幫洗澡才驚覺她瘦一大圈！醫師變病人家屬才懂：「能吃能放屁」高興都來不及
由於母親動的是腹部手術，出院後至少要繫半年的束腹，而束腹也意外成為了媽媽「安全感」的來源。
直到看護阿琴請假的這天，吳佳璇協助媽媽洗澡的時候才發現，原來束腹讓她低估了手術對身體的影響。
束腹下的，是媽媽因為體重突然減少變得皮鬆肉垮的身體，媽媽當然也因此感到沮喪。
除了基本的照護之外，吳佳璇需要做的還有「緩和病患情緒」；聽起來輕鬆的玩笑話，實際上卻藏著子女對媽媽的心疼和滿滿的愛。
束腹＝安全感？
2008年6月21日
就像每個腹部剛動過手術的病人，媽媽被醫生要求至少要繫半年的束腹。
過去數十年，媽媽對束腹束腰高跟鞋這些充滿女人味的「刑具」始終敬謝不敏，任身形自由發展。
所以，我料她一出院就會「棄甲投降」。
想不到，媽媽卻戀上束腹，行坐站臥，須臾不離；還強力發送她「繫著腰才不會酸，且很有『安全感』」的使用經驗。
儘管媽媽的外觀明顯縮水，外衣下有束腹撐著，讓她的腰肢依舊維持著「歐巴桑」的身形。
但我猜想腰椎兩側萎縮的核心肌群在束腹的輔助下，行動時重心被穩住了，腰也就不痠了。
至於「安全感」一說很不科學，媽媽以為「萬一傷口縫線鬆了，裡面的腸子暫時被托住才不會掉下來」，我的眼前不禁出現三條線……
一吃就屁聲連連
為了鍛鍊過去一個多月禁食加上臥床萎縮的肌肉，我和阿琴建議（並要求）媽媽吃過主餐必須起身在屋內轉兩圈，早晚由阿琴陪伴跨出家門在社區巷道走動。
一開始，媽媽抗拒出門散步，「鄰居見我瘦了一大圈，問東問西很麻煩」；幾經妥協，她只願意在鮮有人跡的時段出沒。
沒多久，大家卻發現媽媽一吃東西就急著到屋外走動，「東西一入口屁就放個不停」讓媽媽很窘，「你們都還沒吃飽，很不衛生」。
「能吃能拉（放）表示腸胃道暢通，高興都來不及呢」，腸沾黏／阻塞是腹腔動過手術的病人最大的夢魘。看盡病人在急診室、在病房積心求「屁」的困窘，媽媽「屁聲連連」，反而讓我很安心。
急速消瘦而皮鬆肉垮
束腹幫媽媽撐起的水桶腰，讓我一直低估這場手術對身體的影響。直到術後第21天，看護請假，她要我在洗澡時進浴室幫忙，才揭開這假面。
媽媽先將洗澡用具按阿琴的習慣一一擺設妥當，褪去衣物，因急速消瘦顯得皮鬆肉垮的兩條腿，巍巍顫顫支撐著倨僂的身軀。
為了避免跨進浴缸或是蹲踞等大動作牽動腹部傷口，阿琴教媽媽就地取材坐上馬桶，避開腹部仍裹著紗布的小腸造口，小心翼翼地抹香皂。
我的工作則是以水瓢從浴缸取水，再交給她清洗身體；稍後，媽媽站起來背著我，讓我持蓮蓬頭幫她沖背，「阿琴第一次幫我沖背時，感覺好清爽、好舒服」，媽媽當下仍不勝神往。
儘管是熱天，在浴室待久了，媽媽的身體竟微微打顫。
一樣體重計兩樣情
「唉！你不像我，一年四季都有厚厚的『真皮』大衣可穿」，我邊調侃自己，邊用圓滾滾的手臂揩去前額汗珠。媽媽以苦笑回報。
待媽媽將包括束腹等衣物一一穿戴妥當，我忍不住問起，「住院期間阿琴常常帶你去護理站量體重，回家以後量了沒？」
「家裡的不準，少了好幾公斤！我不想再量了！等你爸爸去買個新的體重計回來再說」，媽媽以負氣的口吻掩飾心中的沮喪。
「少了就少了，沒關係啦，我只是想知道體重有沒有漸漸回升。每次都用同樣的體重計量就好」，我試著緩和媽媽的神經，「但是，不可以繫束腹，再穿上一大堆衣服充數喔」，我又「職業病」上身──過去在照顧把自己瘦成伊索比亞飢民的厭食症住院病人時，我總是交代住院醫師與年輕護士在病人量體重時，務必提防「作假」。
一樣體重計兩樣情。其實，我最愛在媽媽家量體重，因為帳面上的數字總是比在其他地方量少一些。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
（本文摘自《罹癌母親給的七堂課：當精神科醫師變成病人家屬＋（續篇）抗癌之役必修的心理腫瘤學（給癌症病患、照顧者與醫療人員的「陪伴套書」。二冊不分售）》行路出版，吳佳璇著）
更多幸福熟齡文章
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
73歲嬤拋夫獨旅，搭郵輪環遊世界！108天不開手機「離了家就忘了家」：別為兒女綁住晚年自由
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 17 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 17 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 3 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NBA》LeBron大讚Curry 拿大谷翔平相比
洛杉磯湖人球星LeBron James在他與Steve Nash主持的最新1集podcast節目中，大讚金州勇士球星Stephen Curry進攻上的威脅性，還拿出MLB球星大谷翔平的投打二刀流表現相比。TSNA ・ 1 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 3 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 5 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 22 小時前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 23 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前