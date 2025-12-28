罹癌後該戒咖啡？權威期刊曝「反有保命效果」 死亡率降18%

土城醫院血液腫瘤科主任吳教恩引用國際權威期刊研究指出，大腸癌患者在治療期間飲用咖啡，疾病惡化與死亡率反而下降，推翻許多癌症患者認為確診後應戒除咖啡的觀念。

《美國醫學會雜誌：腫瘤學》研究發現，每天飲用2至3杯咖啡的大腸癌患者，疾病惡化與死亡率可降低18%。 （示意圖／Pixabay）

吳教恩在臉書粉專「腫瘤科吳教恩醫師」發文表示，《美國醫學會雜誌：腫瘤學》研究發現，每天飲用2至3杯咖啡的大腸癌患者，相較於完全不攝取咖啡者，疾病惡化與死亡率可降低18%。研究更顯示，每天喝4杯咖啡者，死亡率降低22%，疾病惡化率更降低36%。

吳教恩指出，雖然飲用4杯以上咖啡的病患樣本數不足，在統計學上不具意義，但從數字上仍可看到改善效果。他強調，研究還發現無論是普通咖啡或低咖啡因咖啡，保護效果都一致，顯示咖啡抗癌的關鍵並非咖啡因，而是其抗氧化或其他成分。

吳教恩認為，從研究結果來看，罹患大腸癌後在治療期間飲用咖啡，對身體至少是無害的。他表示，咖啡對癌症治療的幫助應保守看待，但對於原本就有飲用咖啡習慣的患者而言，除非飲用後感到不舒服或出現其他不適症狀，否則不必特地戒除。

