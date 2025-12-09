罹癌心繫志業 真善美志工勤付出
今年62歲，住在台中太平的慈濟志工「楊媽允」師兄，投入慈濟20多年，一直在真善美領域耕福田。今年四月，無常來襲，身體檢查出腎臟癌，幸好發現得早，接受手術後復原良好，大病一場他更珍惜把握當下，除了持續回診照顧健康，更積極做慈濟，付出不空過。
中區人文真善美共修，志工楊媽允替新發意菩薩上課，傳授基礎錄影技巧。
慈濟志工 楊媽允：「拍特寫跟大特寫的時候，一定要用腳架， 你就好好地把這個畫面把它拍好。」
社區志工 張毅力：「全心在這方面的教導，傳承我們這種新進人員， 非常感恩他 這麼不辭辛勞。」
不管是帶新人，還是負責記錄活動，楊媽允都把握因緣盡量付出。
「太好了 感恩您們，感恩 加油。」
這天在大里靜思堂負責活動錄影，大病初癒沒有疲憊的神色，反而精神奕奕，這是他手術後第一個拍攝任務。
慈濟志工 楊媽允：「認真地把慈濟這個區塊， 把它做好，這是我最大的願望。」
因為健檢意外發現罹患腎臟癌，幸好發現得早，手術後復原良好。
慈濟志工 楊媽允：「其實這個衝擊 你說沒有， 真的有一點騙人， 至於說這樣的一個突然間， 接受到這樣的一個， 一個病痛的部分， 不接受也不行。」
勇敢面對生命的考驗，康復後繼續做慈濟，平日在家除了看大愛台，剪輯影片是每天必做的功課。
慈濟志工 楊媽允：「其實接下來，剩下兩件事可以做而已， 第一件就是認真追蹤，定期追蹤， 第二 就是拚命做慈濟。」
無常讓他重新思索人生，也看見生命的本質，勤耕福田是未來不變的方向。
