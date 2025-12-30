罹癌扛家遭諷：妳打針打到瘋掉⋯糟糠妻不忍了休了軟爛夫！法院判決曝光

記者林昱孜／台南報導

罹癌扛家遭諷「妳打針打到瘋掉」，糟糠妻不忍了休了軟爛夫。(示意圖／Pixabay)

台南一名婦人阿涵（化名）婚後確診乳癌二期，原以為能依靠丈夫小宇（化名）扶持共度難關，豈料，對方不僅讓她扛下家中龐大開支，還冷言嘲諷「打針打到瘋掉」，甚至言語暴力讓孩子壓力大到不想活。阿涵萬念俱灰訴請離婚，台南地方法院審理，認為雙方已無婚姻中「互信、互愛、互諒」，判准離婚。

判決書指出，阿涵於2004年結婚，與丈夫小宇遇有2名子女，原本一家四口相處和睦，但在她罹癌後變調。阿涵主張，生病後不只得負擔醫藥費，還獨力承擔家計，丈夫僅願偶爾至速食店打工，毫無貢獻。阿涵邊對抗病魔，邊扛起家庭開銷，但小宇卻各種冷嘲熱諷，認為阿涵心機重，更說她「打針打到瘋掉」。

阿涵指控，小宇在家中不時情緒失控，言語暴力更波及無辜子女，孩子與同學發生糾紛，他竟怒罵孩子「是豬是狗」，甚至恐嚇要讓孩子「躺著起不來」，導致孩子身心受創，萌生輕生念頭。小宇辯稱，自己包辦大部分家務，在自家工廠停業後，短暫到麥當勞兼職，而後便在塑膠公司任職迄今。

案經台南地方法院審理，查核對話紀錄發現，小宇多次以「要上班」為由拒絕陪病，承諾的1.5萬元家用也從未兌現，信用卡發票多為個人支出，認定雙方雖同住卻形同陌路，婚姻已無回復可能，依民法判准離婚，小宇每月須支付子女扶養費1萬1331元至成年，為這場破碎婚姻畫下句點。全案可上訴。



