罹癌收入少5倍！本土女星剃髮化療「煎熬過程」曝：不是從前的自己

娛樂中心／蔡佩玲報導

32歲「國光女神」林茉晶在去年（2025）5月宣布罹患卵巢癌一期，因為化療導致嚴重掉髮，最終林茉晶選擇剃掉一頭長髮，她近日也在節目中分享抗癌的過程，坦言因為生病導致收入減少約5倍左右。

林茉晶表示三週就要接受一次化療，期間抵抗力會比較差，因此有將近一週時間無法外出，等到恢復體力後，又要接受下一次的化療，在抗癌過程中，她的身材也跟著變胖，林茉晶透露化療結束後，接下的第一個工作，她明顯感覺到「已經不是從前的自己」。

林茉晶化療抵抗力變差，更容易生病。（圖／翻攝自IG）

至於收入是否受到影響，林茉晶不避諱表示約少了5倍，她解釋罹癌前任何工作都可以接，但如今怕碰撞身上所裝的人工血管，連外景節目也沒辦法上，自然而然邀約就會減少許多，雖然罹病，不過林茉晶依舊保持正向樂觀的態度，受訪片段曝光後，不少人也湧入社群替她加油打氣。

林茉晶證實罹癌收入少5倍。（圖／翻攝自IG）

