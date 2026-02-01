罹癌最大隱形折磨 7旬老奶奶為「它」不敢抱孫！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

癌症患者常面臨隱形折磨！70多歲的陳奶奶就因為癌症末期，胸口腫瘤潰瘍形成一個巨大的傷口，除了滲液量大、換藥疼痛之外，最令奶奶和家人困擾的是傷口散發出的陣陣惡臭，導致奶奶封閉自我，甚至拒絕兒孫探視，產生社交隔離。所幸，在醫療團隊運用新的傷口衛生觀念下，改採精準的傷口清創與清潔，傷口的異味大幅減輕，終於不再因此自卑，能與兒孫共度最後的時光。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞說，對於末期病人而言，傷口照護的目標與一般病人截然不同。一般傷口追求的是「癒合」，但安寧療護中的傷口則強調「舒適與尊嚴」。根據臨床觀察，許多癌症末期病人伴隨有惡性腫瘤潰瘍，這類傷口常有大量滲液、易出血及難聞異味，嚴重影響病人的自尊心與生活品質。

林祐丞指出，過去許多照護者面對這類傷口常感到無助，甚至因為擔心疼痛或出血而不敢澈底清潔。然而，最新的醫學研究強調「照護技巧」與「敷料使用」的重要性，即使是末期傷口，透過適當的清潔與敷料使用，也能有效減少感染並改善異味。

奇美醫院傷口照護中心即與安寧緩和醫學會合作「傷口照護工作坊」，幫助居家護理師學習新的「傷口衛生」觀念與癌症傷口專用敷料的使用技巧。

林祐丞舉陳奶奶為例，護理團隊改變以往保守的換藥模式，改採精準的傷口清創與清潔，再搭配具備高度吸水性及除臭功能的銀離子敷料，經過幾次調整，傷口的異味大幅減輕，滲液也得到控制，陳奶奶終於不再因異味感到自卑，能舒心地與兒孫共度最後的時光。

林祐丞強調，慢性傷口需要先進敷料的精準輔助才能見效。藉由工作坊的個案分享與實務操作，學員能了解如何依照不同傷口特性，如滲液量、是否有感染、是否疼痛，選擇最適合的敷料。正確的敷料使用不僅能提昇照護品質，更能在不頻繁換藥的情況下維持傷口的舒適度，進而降低病人的心理壓力。

照片來源：奇美醫院提供

