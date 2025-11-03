罹癌無法化療！《大學生》男星停工1周 明捐肝救父

【緯來新聞網】男星海產今晚（3日）突發文寫下「老爸，這一次你生病，換我來挺你」，並附上父子倆戴著住院手。他則透過經紀人透露爸爸61歲，原本就有B型肝炎、肝硬化的症狀，「近期檢測出肝癌初期，醫生評估後，說明無法走一般的治療程序，只能以換肝的形式救治」，海產預計將停工1周。

海產很有孝心。（圖／翻攝海產IG)

34歲海產從《大學生了沒》出道，現在是吳宗憲經紀公司旗下藝人，除了平時上通告，也熱愛自彈自唱。今晚收起搞笑的情緒，他在社群透露永遠最堅強的靠山「爸爸」生病了，很感念父親永遠都挺爆自己，這次則輪到他付出。



他直言：「我一生沒做過什麼壞事，除了上節目很愛唬爛，所以心肝都是粉紅色的，而且我的肝代謝很強，我的朋友都被我灌醉。明天過後，我們就是生命共同體了，一起加油，爸爸我愛你。」

海產捐肝救父。（圖／翻攝海產IG)

