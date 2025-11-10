罹癌男「賣慘」獲輕判不知悔改 出獄3周狂詐3290萬 法官怒重判22年

記者潘靚緯／彰化報導

39歲陳男聲稱自己罹癌，當車手出獄後又再度犯案，3周連犯10案，遭加重判刑22年。（圖／翻攝Google Map）

彰化一名39歲陳姓男子，聲稱罹癌，正在接受標靶治療，沒有工作才不得已去當車手，向法官「賣慘」博取同情。但他出獄後卻跑去加入詐騙集團，三周內犯下至少10起案件，詐得金額逾3290萬元，其中兩次面交金額為800萬、1130萬。彰化地院審理時，認為他出獄後卻又再犯詐欺，顯示不知悔改，應加重其刑，近日一審判決出爐，依加重詐欺等罪名，合計判處22年徒刑。

根據判決書指出，陳姓男子2023年因竊盜、偽造文書、侵佔等案件被判刑，2024年9月服刑完畢，10月就加入詐欺集團當車手，在高雄、台北、新北與彰化等縣市，詐得現金與黃金，合計逾3290萬元。去年11月，陳男在高雄詐財被捕時，檢方未聲押，他獲釋後又重操舊業，連續犯下四案再度被捕羈押。對此，高雄檢方起訴時，認為陳男自知已身負多起罪行，因此產生「多幹幾票才划算」的心態，錯過改過自新的機會。

對於檢方指控，陳男向羅姓男子詐得1130萬元，彰化地院審理時，陳男認罪時向法官哭訴，自己只有國中畢業，跟母親一起借住在阿姨的房子，原本受僱做打石工，月收入約4、5萬元，這陣子因罹癌住院做「標靶治療」，沒有工作，生活費靠向親友借錢，詐得的鉅款已交給上手，自己只拿到5千元。

根據《自由時報》報導，檢方指出，針對陳男的審判實務不應再因循向來極輕而失當的量刑慣例，「法院若甘願被詐欺集團看輕，檢察官可不奉陪」，具體求刑4年，併科罰金50萬元。但高雄地院認為他宣稱沒拿到報酬，又坦承犯行而減刑，僅輕判10月徒刑。

法官指出，陳男出獄後，竟再度加入詐團當車手，顯現他不知悔改，應加重其刑，且詐得金額已逾「五百萬元」加重門檻，依「特殊加重詐欺取財罪」重判4年10月徒刑，再加上其他縣市犯行，各地方法院判刑合計達22年，下半輩子恐怕要在監牢中度過。

