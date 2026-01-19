罹癌翁想在人生最後時光獨旅！才到花蓮第一天「百萬財物被偷光」

根據花蓮警方調查，這起令人不捨的竊案發生在本月14日。69歲的張姓老翁日前被診斷出罹患大腸癌第三期，由於膝下無子女，決定趁身體狀況尚可時完成旅行心願。他從桃園搭乘火車抵達花蓮，入住市區一間旅館，並將多年積蓄的現金與黃金隨身攜帶，擔心家中無人看顧恐遭竊。

警方表示，張姓老翁當天外出洗澡時，一時疏忽忘記將房門上鎖。短短10多分鐘返回房間後，赫然發現裝有近百萬元現金與黃金的包包不翼而飛。儘管失去全部家當，老翁仍相當冷靜地向警方報案，並表示自己已是重病之身，錢財只是身外之物，態度十分看淡。

花蓮警分局接獲報案後立即展開調查，透過旅館周邊監視器畫面，迅速鎖定潘姓男子涉有重嫌。根據調查，潘嫌在旅館內發現張姓老翁攜帶沉重包包，研判內有貴重財物便尾隨伺機而動。他趁老翁洗澡時發現房門未鎖，隨即進入房內將包包偷走後逃離現場。

潘嫌得手後為避免追緝，不斷變換交通工具逃竄。他甚至在桃園購買車輛後，與妻子一同返回花蓮。然而潘嫌未察覺其行蹤早已被警方掌握，當他進入花蓮市區後，警方隨即以優勢警力展開圍捕行動，成功將兩人逮捕歸案。

警方在逮捕現場起獲遭竊的現金、黃金等財物，同時查獲手機、安非他命等證物。考量張姓老翁因遭竊身無分文、無力返家，警方特別協助開立區間車車票，讓他能夠平安返回桃園。

全案依加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，將潘嫌夫妻移送花蓮地檢署偵辦。警方呼籲民眾外出住宿時務必提高警覺，確實鎖好房門並妥善保管貴重財物，避免因一時疏忽讓宵小有機可乘。

