罹癌翁獨旅散心遇竊賊！近百萬身家帶出門遭洗劫

記者呂彥、胡芷瑄／花蓮報導

花蓮發生一起離譜竊案，一名老翁向警方報案，表示自己入住旅館下午到公共浴室洗澡後，返回房間發現被闖入行竊，所有錢財通通被洗劫一空，包含現金、金項鍊以及金塊等，損失金額近百萬元，警方著手調查，發現同層旅客涉有重嫌，隨即進行查緝。

警方協助老翁。

警察：「那你整顆（背包）燈要給那個我們帶走喔，帶走採證，你就這幾天都沒背包齁，知道齁？」

被害人：「沒有背包（裡面）沒有錢也沒關係啊。」

老翁旅館房間裡的的貴重物品都不翼而飛。

老翁背著背包手足無措向警方報案，表示自己包包裡的錢全都不見，走進房間看誇張，雅房內自己的貴重物品都不翼而飛。

警察：「他去洗澡然後沒有鎖門，十多分鐘然後回去就被偷了，這邊有沒有監視器啊？怎麼可能，你這樣那邊都是錢。」

被害人：「對啊，我都是習慣性的（帶在身上）。」

69歲老翁去公共澡堂洗澡，忘記鎖房間門，東西全被偷走

老翁的東西通通被偷，而他把貴重物品通通帶身上，原來這名受害老翁年約69歲是桃園人，因為罹患癌症三期，想說來花蓮走走散心，因為自己沒有妻小，家裡只有自己一個，擔心出遠門財物被偷才會通通帶出門，沒想到在旅館去公共澡堂洗澡忘記鎖房間門，東西全被偷走。

遭竊物品。

警方調閱監視器，懷疑旅館一名住客涉有重嫌，只見他得手後徒步離開，最後在路邊攔計程車，警方進一步調查發現嫌犯和被害的老先生住同間旅館同樓層，疑似就是趁老翁洗澡時翻箱倒櫃，將物品全洗劫一空，其中有20萬元現金，還有印尼幣1000萬元大約台幣2萬元，連老翁黃金項鍊2條以及小金塊三塊也都偷走，重量大約四兩，市值台幣大約七十萬元，初估統計老翁損失近百萬。

警分出面說明。

花蓮分局偵查副隊長莊喬安：「過程中男子不斷變更交通工具，並與桃園地區購買車輛後與妻子共同駕車返回花蓮。」

警方花了七小時破案成功逮捕嫌犯，不過得手贓款部分已遭變賣，老翁擔心貴重財物放家中不安全隨身攜帶出門，結果旅行遇到竊賊，散心之旅心情恐怕大受影響。

