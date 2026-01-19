罹癌翁花蓮「畢業旅行」百萬積蓄遭洗劫！賊買豪車送iPhone寵妻

桃園一名罹癌老翁前往花蓮獨旅，沒想到遭到竊賊盯上洗劫全身財物。圖／翻攝自Google Maps

桃園一名69歲張姓老翁，因被診斷出罹患大腸癌第3期，想說自己未婚沒有子女，決定把握自己人生最後的時光，獨自前往花蓮「畢業旅行」。沒想到入住旅館後，因一時疏忽沒有將房門上鎖，回來後發現財物全數遭竊，損失將近百萬元。

擔心家裡不安全 翁「全副身家」隨身帶

張姓老翁14日從桃園獨自搭乘火車到花蓮旅行，入住一間青年旅館，由於他孑然一身，擔心出遠門家中遭盯上，便將多年積蓄及黃金隨身攜帶，沒想到才入住第一天，因外出到公共浴室洗澡時，忘記將房門上鎖，10多分鐘回來後發現，身上攜帶的20萬現金、1000萬印尼盾（約2.2萬台幣），以及市值約70萬元，總重約4兩重的黃金項鍊、小金塊全部不翼而飛，算起來損失將近百萬，瞬間身無分文，只好報警求助。

警方接獲報案後，立即調閱旅館周遭的監視器畫面，鎖定一名跟老翁住在同層的潘姓男子。潘男在看到老翁行李沉重，疑似有貴重物品便伺機而動，趁老翁外出房門未鎖時，進入房間內將包包竊走，並逃離現場。

賊偷金換豪車 買 iPhone 17 Pro 寵妻

警方追查後發現，潘男在得手財物後，先搭計程車接到妻子北上到桃園，隨後變賣其中1兩黃金，並掏出30萬贓款購買一輛二手改裝豪車，再花4萬多元買一支全新的iPhone 17 Pro送給老婆當禮物。但其實兩人行蹤早已被警方鎖定，當他們開車返回到花蓮後，遭警方在中央路一間汽車旅館前攔截逮捕，搜出花剩的贓款、贓物，還在車上查獲多包毒品，人贓俱獲。

翁看淡錢財：已是重病之身 警不捨助返家

由於張姓老翁報案時向警方表示，自己已經是重病之身，錢財對他來說也只是身外之物，即使失去全部家當也是看得很開，令警方相當不捨，考量到張翁無力返家，協助開立區間車車票，讓他能安全返回桃園。

整起案件經過約7小時後順利破案，據《東森新聞》報導，花蓮分局偵查副隊長莊喬安表示，全案依涉嫌加重竊盜贓物、洗錢防制及毒品危害防制條例等案，依法移送花蓮地檢署偵辦。



