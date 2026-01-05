罹癌者7成出現憂鬱情緒⋯台癌推「談心所」提供癌友5次免費心理諮商

癌症造成身體病痛需要治療，癌友在治療過程中容易感覺徬徨、無助，其心理健康也需要照顧。為了解病人、家屬及專業人員對癌症不同時期的心理、社會、行為反應，以及進行相對的社會心理治療。台灣癌症基金會於2026年成立全新的「晴嶼心理諮商所」，提供台灣首創「5+5」心理社會處方照護模式，全面升級心理照護量能。







癌友心理諮商需求增加



心理會影響身體是真的！台灣癌症基金會董事長、前立法院長王金平表示，國際醫學研究指出，在癌症治療期間，除了最先進的治療技術外，若能有效提升癌友的心理社會韌性，在生活品質、存活率與存活時間等表現上，皆明顯優於心理支持不足者。

王金平說明，癌症基金會過去就有設立癌後教育關懷中心，依照過往服務數據顯示，近3年來男性癌友使用心理諮商的比例由17%明顯提升至22%，且平均諮商次數高於女性。然而，心理支持不分性別，為因應癌友與家屬日益增加的心理支持需求，台灣癌症基金會成立全新的「晴嶼心理諮商所」，提供心理支持，有助防止情緒惡化為憂鬱症，並減少長期壓力對健康的衝擊。





台癌提出「5+5心理社會處方」



王金平指出，諮商所將結合社工師、營養師與心理諮商師協助，提出「5+5心理社會處方」，將諮商室從原本的1間增加到5間，服務能量增加5倍，提供癌友每人可免費5次心理諮商，該所8成心理師本身就是癌友或癌症家屬，可協助癌友5大實務面向：

營養照護

財務經濟補助

家庭照護及喘息服務

幫助身心復原的病友或社福團體轉介

必要時得延長心理諮商

晴嶼心理諮商所所長張維宏表示，研究顯示，強化心理支持可減少4成癌症死亡率。許多罹癌者因為身體不適、治療副作用而影響情緒，約有5～7成可能出現憂鬱情緒比例，但並非已達憂鬱症診斷標準，諮商的目的就是不讓這些憂鬱情緒持續惡化，演變成憂鬱症。若長期壓力若持續超過1年以上，恐影響免疫系統及全身健康，及早介入心理支持相當重要。

衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤以自己身為精神科醫師、曾任衛生福利部心理健康司長的經驗指出，癌症病友在確診後的第1年自殺風險最高，不僅高達一般人的5.5倍，整體自殺率也約為一般人的2.5倍。除了承受疾病本身帶來的身體痛苦，病友還需面對復發的不安、沉重的經濟負擔，以及家庭關係轉變等多重壓力，因此更迫切需要完善的心理支持與陪伴。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，針對癌症病友的心理照護需求進行適當介入，可有效強化其心理韌性，不僅有助延長存活時間，整體死亡風險降低41%，5年內死亡風險也下降42%，且不受年齡、性別或經濟條件影響，所有病友皆能受益。

張文震說明，癌症衝擊的不只是身體病痛，更動搖病友的自我認同、家庭運作與社會連結，且往往在短時間內同時發生，造成家庭與生活功能失衡。在個案管理師的陪伴下，癌友能有系統地串聯醫療、心理與社會資源，不再獨自承受壓力，心理支持也從單純諮商，轉化為實際協助解決生活與治療難題，進而強化面對疾病的心理社會韌性。

癌友確診首年自殺風險最高









