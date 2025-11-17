罹癌這樣做壽命不輸正常人！研究揭癌後求生指南 3關鍵行為遠離癌復發

研究表明，癌症得到治癒的患者，其預期壽命可以與普通人群相當；然而，即使癌症治癒，患者依然面臨復發的風險，甚至可能出現新的原發性癌症。癌症生存者的復發風險不僅與個人的易感性有關，還與不良的生活習慣密切相關。

3防癌建議防復發

針對癌症生存者，研究提出3條防癌建議，透過合理飲食、科學補充營養品和定期運動，對癌症生存者的康復至關重要，同時有助於預防癌症復發和新癌症的發生。

平衡膳食 保持健康體重

均衡飲食保持飲食多樣化，以獲得全面的營養。

每天至少攝取5種以上的蔬菜和水果。

多吃植物性食物，減少醃製食品和紅肉的攝取。

限制酒精和酒精飲料的攝取。

合理攝取脂肪、蛋白質和碳水化合物，適量限制糖的攝取。

選擇全穀物和粗糧食品。

低脂飲食，減少反式脂肪酸和飽和脂肪酸的攝取。

避免食用被病原微生物污染的食物，優選經過烹飪滅菌的食品。

每天至少喝8杯水以保持身體水分平衡。

控制體重，保持健康體重，以維持能量攝取與消耗的平衡。

避免肥胖，因為肥胖與癌症風險增加相關。

對於體重超標的癌症生存者，建議透過飲食控制和適量運動逐步減輕體重，目標減少5％～10％。

在醫生指導下補充營養品

謹慎選擇營養補充劑，目前關於補充維生素、礦物質或中草藥的效果仍存在爭議。

豆類食品富含蛋白質，推薦適量食用，但對雌激素受體陽性的乳癌生存者不推薦大劑量豆類異黃酮。

抗氧化劑的效果尚不明確，高劑量胡蘿蔔素可能增加肺癌風險。

鈣、葉酸和硒，對結直腸癌復發的預防效果尚未確定。

由於缺乏充分證據，癌症生存者應在醫生指導下謹慎補充營養品，並根據個人情況調整飲食。

積極運動 保持身體活力

增強體力、適度鍛鍊，對癌症生存者的康復有顯著益處。

每周進行1～3小時的適度鍛鍊，可以將乳癌生存者的復發風險降低26％～40％。

鍛鍊有助於增強骨骼強度，降低骨質疏鬆的風險，並可改善情緒、提高自尊和減輕疲勞。

對於有淋巴水腫的癌症生存者，伸展運動可能改善活動能力。

免疫力低下的患者，在血細胞計數恢復正常之前，應避免公共體育場所鍛鍊。

接受過放射治療的患者，應避免在含氯化物的游泳池中鍛鍊。在運動時需注意身體平衡，以防跌倒。

◎ 本文摘自／《防癌好習慣：從飲食到生活遠離癌症的130個抗癌智慧》Kevin Chen

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

