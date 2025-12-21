罹癌遭前夫拋棄？癌末女星首談14年婚變 鬆口內幕：不是一個人責任

娛樂中心／蔡佩伶報導

51歲吳文忻（現名吳忻熹）去年乳癌再度復發並惡化到第四期，不過堅強的她選擇積極對抗癌症，表示要跟「癌症共存」深信有天會好轉。然而，她抗癌期間證實與結婚多年的丈夫離婚，一度引來網友揣測是遭到拋棄，不過她接受電台節目《星光背後》訪問時，首度談及婚變並替前夫平反。

吳文忻除了在節目中分享抗癌的心路歷程外，也提及跟前夫離婚時間點是落在罹癌之前，澄清外界傳聞是因為癌末而遭前夫拋棄，吳文忻感慨表示感情出現問題並非一天造成，而且不會是一個人的責任，強調跟前夫是和平分手，之所以選擇在6月公開是不希望有所隱瞞。

廣告 廣告

對於外界誤會前夫，吳文忻希望藉此機會替他平反，表示對方可能不是好伴侶，但絕對會是好爸爸，雖然吳文忻跟前夫已經離婚，不過兩人並未交惡，至今仍是朋友，事實上，吳文忻罹癌初期原先擔心兩個小孩無法承受，但沒想到女兒反應出乎她意料，且也因此化解吳文忻心中的陰霾，讓她轉念積極抗癌。

吳文忻積極對抗癌症。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意

校園開唱見學生衝上台跳舞...本土歌手「蹲地擺臭臉」挨轟：沒度量

北捷隨機砍人釀死傷！他提「照常聚會、跨年」：對惡人最好的還擊

KIMIKO車廂目睹他持刀揮舞「保命關鍵曝光」 留陰影：無法入睡

