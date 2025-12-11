罹癌開刀續命「半年燒400萬」！49歲立威廉再曬照發聲 最新病況曝光

娛樂中心／台北報導

49歲立威廉數月前確診甲狀腺癌第二期，引發外界關注。他於11日再度發文向粉絲報平安，強調目前「感覺好多了」。他說因為9日分享病況，當時配上自己在醫院的照片，讓許多人誤以為他仍在住院，因此特地澄清：「之前的狀況是幾個月前發生的，現在感覺好多了。」同時也曬出近期與家人前往北海道旅遊的照片。

立威廉開刀後病情獲得控制。（圖／經紀人提供）

立威廉憑偶像劇《天國的嫁衣》、《綠光森林》爆紅，之後轉往大陸發展，近年與妻女定居於新加坡。立威廉在本月9日貼出躺在病床上醫治的照片，證實罹患甲狀腺癌二度動刀切除腫瘤，半年醫療支出竟高達400萬元，動完兩次手術後，談到現在每月要回診抽血檢查，每天吃藥已經成為他生活的一部分，「我還在適應，但我很感謝我愛的人所有的支持。」病況讓粉絲相當擔心。

而立威廉先前也談到罹癌心路歷程時坦言，從確診那刻起，讓他感覺像是整個世界都崩塌了，但他選擇直面挑戰，接受兩次手術與放射治療，如今身體逐漸恢復。立威廉也表示，自己與癌症的戰爭尚未結束，每個月都要回診驗血、終生服藥，「我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。」



