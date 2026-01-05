罹癌首年自殺風險飆5.5倍 男性癌友更會「硬撐」

根據國健署最新癌症登記報告顯示，癌症時鐘已快轉至平均至每3分48秒就有1人罹癌。在龐大的抗癌壓力下，研究揭露一項驚人數據：癌症患者在確診後的第一年，自殺風險高達一般人的5.5倍。晴嶼諮商所所長張維宏表示，男性習慣扛下重擔、不輕易言痛，這段期間更是極其危險的「自殺高峰期」。為此，台灣癌症基金會與衛福部積極推動心理支持方案，試圖打破男性的心理困境，讓專業介入成為抗癌戰場上的救命索。

男性罹癌首年自殺風險暴增5.5倍

健保署長陳亮妤指出，癌友確診第一年是心理衝擊最大的階段。不僅要面對死亡恐懼與治療副作用，對於身為家庭支柱的男性而言，經濟壓力、生涯規劃被打亂以及對生活失去掌控的失落感，往往交織成巨大的憂鬱。台大公衛研究指出，癌友第一年自殺率是一般人的5.5倍，整體則為2.5倍。若男性癌友不主動尋求資源，其自殺風險將遠高於一般大眾，成為社安網中亟需被接住的族群。

打破「不流淚」迷思 男性諮商需求增

台灣癌症基金會執行長張文震表示，根據台灣癌症基金會服務數據顯示，近三年男性使用心理諮商的比例已從17%提升至22%。值得注意的是，男性平均諮商次數為6.37次，明顯高於女性的5.3次。這項數據推翻了男性不需要心理支持的偏見，顯示男性一旦踏出求助的第一步，其實有著強烈的情緒引導需求。男性癌友更需要專業諮商師引導，將那些關於「家庭角色變化、重返職場壓力、自我認同重建」的核心焦慮說出口。

男性四大心理痛點

張維宏表示，晴嶼心理諮商所內的分析發現，癌友的困境並非單一情緒，而是多重交織，失落與自我照顧（佔24%），包含身體形象改變與存在感的地震；生活適應與重返職場（佔23%），男性常面臨因病脫離社會生活的焦慮；個人情緒衝擊（佔22%），面對疾病侵擾而產生的憂鬱、憤怒與恐慌；家庭議題（佔16%），角色變化對家庭生態的影響、補位與溝通衝突。

張維宏觀察，約5至7成癌友有憂鬱情緒，若不及早介入，長期壓力超過一年將直接影響免疫系統與治療成效。

「5+5心理社會處方」從談心開始

為了解決男性在有限時間內需回應多重挑戰的困局，台灣癌症基金會提出「5+5心理社會處方」，這不僅是談話，更是具體行動，提供5次免費心理諮商，並同步評估、提供「營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、諮商必要性延長」等5大實務需求。

張文震強調，這套模式參考英國「全人需求評估」，讓病友不再孤軍奮戰，能透過個案管理師串聯資源，解決導致男性無力繼續治療的現實痛點。

盼諮商接住「隱形病人」

台癌成立13年來已服務超過4,200人次，為回應激增的需求，正式將心理諮商中心升級為「晴嶼心理諮商所」。諮商室擴增至5間，且8成心理師具備癌友或家屬背景。張維宏說，除了病人，坐在病床旁「折疊椅」上的照顧者（往往也是承受重壓的家庭成員）也是隱形的第二位病人。

陳亮妤也說，衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，並結合國健署與健保署資源，建立從醫院到社區的綠色通道，讓每位在抗癌路上感到孤立無援的男性，都能獲得國家級的心理韌性支持。