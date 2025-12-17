罹癌.喪母.骨折 挺過無常完成培訓

桃園慈濟志工「林芝羽」，從小因為家境關係，讓她不得不選擇就讀軍校，展開20多年的軍旅生涯，10年前，因為要陪孩子，毅然選擇從軍中退役，但一離開職場，疾病就找上她，乳癌的化療，讓她飽受痛苦，但也讓她更熟讀佛經，懂得以佛法來轉念，因此2023年，在姑姑的邀約下，她參與了「無量義 法髓頌」的演繹，也進一步接受慈濟志工的見習培訓，踏進慈濟大家庭的這條路，儘管走得曲折，但終於如願。

資深慈濟志工，幫忙別上受證的胸花，林芝羽經歷了21年的軍旅生涯和10年的抗癌路，踏進慈濟大門的這一步，她形容像是窮子喻裡的窮子。

慈濟志工 林芝羽：「我一直徘徊了30年，沒有進來，然後直到前年(2023年)，在姑姑的重新的引導下，我又回到了慈濟宗門，我也期許自己，以後要力行菩薩道、入人群，去幫助更多需要我幫忙的人。」

軍旅生活的長年高壓和家庭責任，讓她毅然在2015年退役，但一出職場就發現自己罹癌，化療期間的痛苦，她用佛法砥礪自己，也終於在前年的「無量義 法髓頌」之後，下定決心要成為上人弟子。

林芝羽的姑姑 林碧英：「因為我本身也是癌症，我是在這幾年也動大刀，所以我應該跟她講，時間是不能等人的，還是要把握當下，去做任何(對)的事情。」

慈濟志工 林芝羽：「那些病痛，雖然說是對我來講，是一個身心的折磨，可是也讓我學會，這些苦難其實是我的考驗，然後，也因為這考驗，讓我學會更堅強，然後轉念更快。」

培訓這一年，她先遭遇喪母之痛，後來又意外骨折，種種考驗，讓她的道心一度動搖，後來是在家人的支持下，堅持到底。

林芝羽的先生 沈書緯：「她做慈濟之後的一個身體狀況，以及她心情上的情緒狀況，都非常好，所以說，我就非常地支持她。」

正式成為慈濟大家庭一分子的這一天，除了姑姑和先生分享她的喜悅，資深志工也以親手做的提袋，勉勵她要把愛代代相傳。

慈濟志工 高林麗卿：「她做事的態度是負責任、積極，而且仔細，而且做人又很謙虛，下一代，就看她們了。」

