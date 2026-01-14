罹直腸癌四期！顧婕癌指數再飆升 已預立醫療放棄急救

顧婕罹患直腸癌四期，近日癌指數再度飆升，目前以口服化療控制病情，並已預立醫療放棄急救。（圖／翻攝自顧婕臉書）





58歲「整型女王」顧婕罹患大腸直腸癌第四期，癌細胞轉移肝臟與肺部，近年持續接受治療。她近日親自透露，癌指數再度攀升，數值甚至高到讓她自嘲「比101還高」，目前只能配合口服化療藥控制病情。面對反覆起伏的身體狀況，顧婕也坦言已為最壞情況做好準備，完成預立醫療決定，選擇放棄插管與急救。

癌指數飆升仍治療

顧婕今（14日）上午在臉書分享近況，表示在醫師與友人建議下，決定同時採取主流醫學與輔助方式抗癌，「該吃的藥不能少，該做的治療也不能放棄」，並曬出整盒口服化療藥。

事實上，她曾公開表示，自己並非害怕化療副作用，而是擔心治療後身體過度虛弱，反而失去繼續生活的動力。在抗癌成功的女星唐玲勸說下，她才重新調整心態，選擇配合治療，同時也提前安排好醫療決定，讓人生最後一段路能保有尊嚴。

顧婕日前赴曹西平靈堂悼念情緒潰堤。（圖／東森娛樂）

送別曹西平 靈堂前淚崩

日前，顧婕現身已故藝人曹西平靈堂致意，談起對方離世仍難掩不捨。她回憶，兩人因信仰不同所以失去聯繫，曾想探望曹西平卻未能見面，如今對方在睡夢中安詳離開，讓她一方面感到遺憾，一方面也認為這是「沒有痛苦的福氣」。

站在靈堂前的顧婕，情緒一度潰堤，坦言曹西平的離開，也讓自己正視生死議題。儘管目前身體仍有發炎狀況、癌指數偏高，但她仍努力維持樂觀，表示體力與食慾尚可，睡眠狀況也不差，會盡量用正向態度面對疾病。

顧婕也表示身為基督徒，她選擇將癌症視為生命中的一堂課，提醒自己珍惜當下。即使病況反覆，她仍希望能在治療與信仰中，找到繼續前行的力量。



