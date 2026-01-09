罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，血糖與腎功能逐漸穩定，體重恢復健康。
根據國內統計，目前全台已有超過8萬人接受洗腎治療，是全球洗腎密度最高地區，其中近半數與糖尿病相關。
台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳表示，國人65歲以上族群當中，每三人就有一人罹患糖尿病；若血糖長期控制不佳，將來洗腎風險大幅上升。台灣人長期偏愛高糖與精緻飲食習慣，使洗腎人口逐年攀升，減少食用含糖飲料、精緻澱粉與甜食已刻不容緩。
臨床觀察，一旦進入糖尿病、腎臟病階段，飲食控制往往變得更加複雜，坊間多數資訊只告訴病人「不能吃什麼」，沒有教導「該怎麼正確吃」，讓許多病人因此陷入恐懼與迷惘。
台北慈濟醫院營養科副主任江政陽說，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。其實，糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料。
江政陽具體指出，建議每日熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。
看到病人臨床需求，王奕淳攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則。王奕淳解釋，「2」代表每日餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，「1」則是優質蛋白質與全穀類主食各四分之一；「T」代表足夠水與無糖茶(Tea)、「O」是健康好油（Oil）、「P」則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。
王奕淳強調，這樣以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷的目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。營養師團隊也將餐盤發展為三天共九餐的實際示範菜單，兼顧營養、電解質平衡與美味，臨床追蹤發現，超過三成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。
