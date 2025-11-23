罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧

澳洲25歲女子荷蘭（Annaliese Holland），因長年飽受罕見且末期的神經疾病折磨，近日決定啟動澳洲合法的「自願協助死亡」（VAD）程序。（圖／翻攝自IG，Annaliese Holland）

澳洲25歲女子荷蘭（Annaliese Holland），因長年飽受罕見且末期的神經疾病折磨，近日決定啟動澳洲合法的「自願協助死亡」（VAD）程序，希望能「以自己的方式告別生命」。她的故事在當地社會引發廣泛討論。

《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等不自主生理功能的神經節。

確診前，荷蘭腸胃功能幾乎癱瘓，無法消化食物。餵食管治療完全無效，她持續嘔吐，醫師最終只能以完全靜脈營養（TPN）維持生命。這種治療風險極高，只要感染便可能迅速引發敗血症。荷蘭透露，她已歷經多達25次敗血症，生死一線。

醫師在荷蘭18歲時將其轉入成人醫院後才找出病因，但當她22歲時，病情已被判定為末期。多年藥物治療也導致她骨質脆弱，出現嚴重骨質疏鬆，造成多處脊椎骨折與胸骨骨折，並對心肺帶來危險壓力。她說，雖然生命中仍有美好時刻，但每天都在忍受「無法形容的劇痛」。

長期病痛讓她的青春歲月幾乎全被醫院佔據，像是18歲與21歲生日都在病房度過，而同齡朋友已開始結婚、組家庭。她無奈地說，「大家的人生都在前進，而我被困住了。我不是在生活，只是在勉強活著。」

在得知生命終將走向終點後，荷蘭決定選擇以VAD結束痛苦，並向醫療團隊表明不願再承受無止境的折磨。家人起初難以接受，尤其是父親曾問「妳要放棄嗎？」但在某次她被醫師從瀕死邊緣救回後，她含淚求父親「讓我走吧」，父親這才理解女兒已承受太多。

經3週評估後，荷蘭獲准使用VAD。得知批准當下，她忍不住落淚，「那是一種奇怪的喜悅。因為我終於能在痛苦與平靜之間做出選擇。」她坦言，雖然自己即將解脫，但痛苦卻落在家人心上，她將盡力安排好一切，減少對親人的傷害，「選擇VAD不是放棄，而是在盡全力與病魔對抗後，終於能勇敢地說一句：我受夠了。」

