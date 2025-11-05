罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎電影《大濛》，角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自7月坦承罹患肺腺癌四期後，他始終堅定抗癌、積極面對病魔，5日首度飛抵台灣，親自宣傳電影並參與金馬活動，他甫下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」

《大濛》5日舉行大型媒體試片，柯煒林先回飯店準備與媒體和影迷見面，由導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈出席映後活動，李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』的那一刻，就感動得快哭出來。」監製葉如芬也說：「這部片的製作過程非常辛苦，很謝謝勳導寫出這樣的故事。」

片商準備「三重驚喜」，入場即贈片中具有寓意的紙手表，象徵時間能沖淡傷痛、一切終將過去。還有以方郁婷飾演的阿月為原型的手帕，圖中阿月懷抱雲朵，象徵她尋找曾敬驊飾演的哥哥，對哥哥的思念與不捨。電影放映後，離場時還獲贈台北排隊名店「阜杭豆漿」經典燒餅，呼應片中柯煒林飾演的三輪車伕趙公道在街頭吃燒餅的畫面。

另方郁婷分享，正式開拍前她跟柯煒林僅在訓練腳踏車動作戲時見過1次面，並稱讚對方是位大暖男：「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意並小心。」方郁婷個性害羞，多半是由柯煒林主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講『月亮』。」