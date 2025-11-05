罹肺腺癌四期！33歲男星入圍金馬影帝 抵台笑了：好想台灣

記者林汝珊／台北報導

港星柯煒林憑《大濛》入圍金馬影帝。（圖／華文創提供）

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎電影《大濛》，角逐本屆金馬影帝的香港男星柯煒林，自七月坦承罹患肺腺癌四期後，他始終堅定抗癌、積極面對病魔，為了親自宣傳電影並參與金馬活動，今（5）日首度飛抵台灣，他甫下飛機便笑著說：「好想台灣啊！」

《大濛》今日同步舉行大型媒體試片，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈「黃金鐵三角」皆出席映後活動。監製李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』的那一刻，就感動得快哭出來。」監製葉如芬也說：「這部片的製作過程非常辛苦，很謝謝勳導寫出這樣的故事。」導演陳玉勳則回憶創作時的心情：「當初創作時，覺得有股神秘的力量在引導我。看了許多資料後常常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景，於是想透過電影告訴大家，也很感謝兩位監製，以及劇組每一位成員的用心。」

《大濛》電影講述1950年代柯煒林飾演的趙公道與方郁婷飾演的阿月因緣相遇，發展出一段動人情誼。方郁婷回憶正式開拍前兩人僅在訓練腳踏車動作戲時見過一次面，並稱讚他是位大暖男：「他很貼心，如果有腳踏車要衝過來他都會要我注意並小心。」她笑說自己個性害羞，多半是由柯煒林主動搭話，「我們有時會用英文聊天，他還教我用廣東話講『月亮』。」柯煒林則形容與方郁婷對戲「像是兩個個性倔強的人在互相逗弄」，笑稱對戲時總覺得方郁婷的表情自然又可愛，足見兩人戲裡戲外好感情。

《大濛》舉行媒體試片，導演陳玉勳（左起）、監製李烈、監製葉如芬映後感性分享。（圖／華文創提供）

除柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊動人演出外，《大濛》客串卡司也驚喜連連。金馬男星劉冠廷與林美秀繼《消失的情人節》後再度與陳玉勳導演合作，林美秀在片中飾演由9m88率領的彩蝶歌舞團「七仙女」舞團團長阿秋姨，並親自替七仙女編舞；而劉冠廷則化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，在片中飛簷走壁、劫富濟貧，登場氣勢逼人。《大濛》將於11月21日至11月23日舉行感動口碑場，11月27日全台盛大上映。

