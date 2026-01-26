罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症
73歲的陳女士經胃鏡檢查確診為上部胃癌。傳統治療多採全胃切除，但醫療團隊在兼顧治療效果與術後生活品質後，為她安排了微創腹腔鏡近端胃切除並進行雙瓣重建手術。手術成功切除26顆淋巴結，保留了「半個胃」，避免了全胃切除後可能出現的營養不良，同時維持了良好的生活品質。
奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，胃癌長年位居國人10大癌症死因之一，過去手術多需全胃或大範圍切除，病友術後常面臨體重驟降、營養不良及傾倒症候群的困擾，大幅影響生活品質。
傳統胃癌手術需全胃切除
盧致穎說明，胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌5年存活率可達75～90%，但若進展至第2、3期，存活率將明顯下降，第4期更低於1成。隨著治療觀念與手術技術進步，醫界已不再只以腫瘤切乾淨為唯一目標，而是進一步追求保留器官功能、提升術後生活品質。
盧致穎提到，傳統胃癌手術如全胃切除或次全胃切除，雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，面臨營養不良、貧血、體重明顯下降、傾倒症候群、膽結石及逆流性食道炎等長期併發症。
盧致穎指出，許多病人腫瘤治好了，卻因為嚴重的「傾倒症候群」（飯後暈眩、心悸、腹瀉），變得不敢出門吃飯，這也促使胃癌治療目標逐漸從「只求存活」推進到「兼顧功能與生活品質」間取得平衡。
新式胃癌微創手術減少併發症
盧致穎說，隨著微創手術的進步，針對早期胃癌，醫療團隊開始推動「功能保留胃切除手術」，目前臨床上常見的手術方式包括幽門保留式胃切除手術，以及近端胃切除合併重建手術。不僅能有效控制癌症，5年存活率最高可達90%，也能減少術後併發症，讓病友在抗癌成功後，仍能維持良好的飲食與營養攝取。
盧致穎強調，這類手術在早期胃癌或惡性度較低的腫瘤（如胃基質瘤）中，已被證實具有良好安全性與腫瘤控制效果，但同時也對微創手術與重建技術有較高的專業要求，並存在吻合口狹窄潛在風險，需由具備專業經驗的醫療團隊執行。
「想要保留胃的功能，前提必須是早期發現。」盧致穎呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多人誤以為是普通胃痛。目前政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45歲～74歲，且未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
腹脹、消化不良⋯竟也是胃癌前兆！名醫揭「2階段」有效預防癌病變
幽門桿菌不治療會自己好？幽門桿菌檢測「哪2種」必做？腸胃科醫親解
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症
其他人也在看
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
鳥取車站美食～48年懷舊喫茶店，超佛心早餐組合加咖啡只要600日圓
以往在鳥取市都是來去匆匆，這次選擇深度玩鳥取市，要像個在地人一樣生活，首先就是要在喫茶店吃早餐吧！這家從1978年開店至今，已經48年了欸，老闆從19歲開店到現在，青春都耗在這裡了，但最讓我驚訝的是價格，早餐+咖啡只要600日圓，超佛，聖代等冰品也是五百多日圓，好便宜。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
泡麵愛吃半熟蛋，小心禿頭風險！營養師授4招「升級吃法」健康又美味
宵夜來碗泡麵方便快速又能果腹，但泡麵吃多真的會傷身嗎？不少人以為泡麵加了防腐劑才能放這麼久，吃多了可能導致禿頭、掉髮。到底泡麵該怎麼吃才對？《優活健康網》特選此篇，營養師高敏敏幫大家破解迷思，指出泡麵製程才是長時間存放的關鍵，並教民眾4招健康升級的泡麵吃法。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女性肥胖不只影響外型 恐提高不孕風險
世界衛生組織2022年指出，全球約80億人口中，超過10億人屬於過重或肥胖族群，相當於每8人就有1人體重超標。中國醫藥大學婦產部生殖醫學中心許希珍醫師指出，肥胖最常見的評估指標為身體質量指數（BMI）。世界衛生組織以BMI≧30定義為肥胖，但東亞族群在較低BMI即出現健康風險，因此台灣成人BMI≧27即屬肥胖，24至27為過重；同時，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，也代表內臟脂肪過多。過去所稱的「病態性肥胖」，現多以「第III級肥胖」取代，指BMI≧40，或BMI≧35且合併高血壓、糖尿病或睡眠呼吸中止症等共病。名稱轉換，目的在避免汙名化，減少將肥胖與負面標籤連結。肥胖與不孕的關聯亦被廣泛證實，主要與排卵功能障礙有關。肥胖影響排卵 不孕關聯明確許希珍醫師指出，肥胖女性同時面臨子宮內膜癌、結直腸癌等風險上升，部分患者因此提早尋求生育治療或生育力保存。當生活型態調整與排卵誘導效果有限，或需進一步保存生育力時，試管嬰兒常成為治療選項之一。高BMI未必降成功率 孕期風險仍高部分研究顯示，高BMI女性在取卵數、受精率、懷孕率與結果上，與正常BMI族群並無顯著差異；而肥胖孕婦在妊娠高血壓、常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
共諜手法進化！前政院官員遭吸收鎖定「政壇青年」 檢起訴求重刑
台灣高等檢察署今（26日）宣布偵結一起重大違反《國家安全法》案件。台商鄭明嘉涉嫌長期擔任中共統戰外圍組織要職，並吸收前行政院科長胡鵬年，在台發展組織並鎖定各黨派「年輕政治工作者」進行滲透，高檢署今正式對兩人提起公訴，並因鄭男犯後態度惡劣，建請法院從重量處10年以上有期徒刑。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
壓力太大別硬撐！醫示警3種刺激「傷心臟」
[NOWnews今日新聞]在步調緊湊的現代社會中，壓力大與不規律的生活作息幾乎已成為常態。許多人認為，只要身體能撐得住，就無須擔憂。但國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐提醒，若長期處於高壓環境，缺乏...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
共軍高層接連落馬恐加速犯台？顧立雄：單從異動不足以推斷
中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立接連落馬，國防部長顧立雄今（26日）被問及，如何評估這對台海情勢的影響？中共是否會加速犯台？他表示，國防部高度關注，但無法端看高層異動就足以推斷，仍需掌握徵候後再綜合判斷。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
公園運動器材「這樣用」有效改善五十肩！幫你找回靈活肩膀
你是否感覺肩膀抬不起來，穿衣服都很吃力？這恐是五十肩惹的禍。中醫師指出，五十肩好發於40至60歲之間，特徵是肩關節活動受限與疼痛，舉手或後擺都感到困難，這不是單純的肌肉痠痛，而是因為肩關節囊沾黏，導致健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影／彰化警政人事大搬風 4分局卸新任分局長今聯合交接
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣警察局於今(26)日下午1時在警察局6樓禮堂舉行彰化、鹿港、溪湖及芳互傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
45歲《好聲 Family》奪冠女歌手癌逝！夫揭比賽時癌擴散全身 醫：別誤為痔瘡
曾經帶著7歲女兒一起參加歌唱比賽《好聲 Family》第6季，並一舉奪冠的馬來西亞女歌手毛依賢驚傳已經病逝！她的丈夫蕭靖凇在社群發表長文懷念亡妻，證實抗癌4年、開兩次大刀的她不敵大腸癌病逝，享年45歲健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
澳網／直落二拍下13種子 謝淑薇女雙挺進8強
挑戰連三年打進澳網女雙決賽的「一姊」謝淑薇，和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）持續挺進，列第3種子的台拉組合今天碰列13種子的美國珂寧（Sofia Kenin）／德國塞...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前 ・ 發表留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 9則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
省萬元！皮蛇疫苗補助搶破頭 全台13縣市最新資訊一次看
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，吸引大批民眾排隊搶打。目前國內已有多個縣市提供不同程度的帶狀皰疹疫苗補助或免費接種，最高可省下近1萬7的自費開銷。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒！疾管署將列法定傳染病 示警「1飲品」出國別喝
疾管署指出，印度日前出現病例後，雖然泰國尚未發現確診個案，但因多個熱門觀光景點有大量印度旅客進出，泰國已加強邊境與機場的健康監測，普吉國際機場也針對來自印度的旅客提高檢疫強度。對此，疾管署副署長林明誠表示，台灣將持續掌握國際疫情發展，旅遊警示是否調整，將...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2025哈佛大學最新研究：缺「鋰」增阿茲海默症風險！含鋰食物這樣吃最好
害怕罹患阿茲海默症？哈佛大學最新研究揭露，「鋰」缺乏，可能是早期阿茲海默症發展的關鍵。但鋰該怎麼吃？哪些食物又含有鋰？營養師表示，全榖雜糧類、蔬菜類含量雖然偏低，但攝取量較高，是較好提供鋰來源的食物。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 4則留言