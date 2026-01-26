罹胃癌免再全切除！醫1招「保胃手術」留下半個胃：減少常見6併發症

73歲的陳女士經胃鏡檢查確診為上部胃癌。傳統治療多採全胃切除，但醫療團隊在兼顧治療效果與術後生活品質後，為她安排了微創腹腔鏡近端胃切除並進行雙瓣重建手術。手術成功切除26顆淋巴結，保留了「半個胃」，避免了全胃切除後可能出現的營養不良，同時維持了良好的生活品質。











奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，胃癌長年位居國人10大癌症死因之一，過去手術多需全胃或大範圍切除，病友術後常面臨體重驟降、營養不良及傾倒症候群的困擾，大幅影響生活品質。

傳統胃癌手術需全胃切除



盧致穎說明，胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌5年存活率可達75～90%，但若進展至第2、3期，存活率將明顯下降，第4期更低於1成。隨著治療觀念與手術技術進步，醫界已不再只以腫瘤切乾淨為唯一目標，而是進一步追求保留器官功能、提升術後生活品質。

盧致穎提到，傳統胃癌手術如全胃切除或次全胃切除，雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，面臨營養不良、貧血、體重明顯下降、傾倒症候群、膽結石及逆流性食道炎等長期併發症。

盧致穎指出，許多病人腫瘤治好了，卻因為嚴重的「傾倒症候群」（飯後暈眩、心悸、腹瀉），變得不敢出門吃飯，這也促使胃癌治療目標逐漸從「只求存活」推進到「兼顧功能與生活品質」間取得平衡。





新式胃癌微創手術減少併發症



盧致穎說，隨著微創手術的進步，針對早期胃癌，醫療團隊開始推動「功能保留胃切除手術」，目前臨床上常見的手術方式包括幽門保留式胃切除手術，以及近端胃切除合併重建手術。不僅能有效控制癌症，5年存活率最高可達90%，也能減少術後併發症，讓病友在抗癌成功後，仍能維持良好的飲食與營養攝取。

盧致穎強調，這類手術在早期胃癌或惡性度較低的腫瘤（如胃基質瘤）中，已被證實具有良好安全性與腫瘤控制效果，但同時也對微創手術與重建技術有較高的專業要求，並存在吻合口狹窄潛在風險，需由具備專業經驗的醫療團隊執行。

「想要保留胃的功能，前提必須是早期發現。」盧致穎呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，許多人誤以為是普通胃痛。目前政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45歲～74歲，且未曾參與113年、114年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢一次。

