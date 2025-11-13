罹胰臟癌化療12次續命！名作家憂復發「6度衝醫院回診」 最新病況曝

記者蔡維歆／台北報導

小彤前年經歷胰臟癌手術後，每三個月需要回診。（圖／馬可孛羅公關提供）

「愛情天后」、兩性暢銷作家小彤前年經歷胰臟癌手術後，每三個月需要回診，確認癌細胞是否有轉移或復發，她形容每次回診的心情就像「開盲盒」；力拚5年存活率，她一共有20次盲盒要開，昨（12日）確認第6次開盲盒安全過關，且自費的腦部核磁共振檢查（MRI）也沒有問題、未來器捐的眼角膜不受影響，讓她直呼：「比雙11大買特買狂買還開心！」

小彤自費做腦部核磁共振檢查（MRI）。（圖／馬可孛羅公關提供）

話雖如此，她依然戰戰兢兢，希望在剩下的14次盲盒，都不要「中獎」；因此罹癌至今，她很努力鍛鍊自己的身體：每天睡足6-8小時，為了多補充蛋白質，每餐都精算蛋白質含量，笑稱自己現在已是「蛋白質權威」。此外，她每天還會快走或超慢跑至少5000步，維持身體健康以面對未來可能會發生的挑戰。

廣告 廣告

去年底化療結束後，小彤整理了自己的人生願望清單，其中一項是「器官捐贈」。多數人都認為癌症患者不能進行器官捐贈，但小彤是諮詢過、確定可以捐贈後，才簽署了器官捐贈卡，因為她還有眼角膜可以捐贈。她表示：「腹腔的癌症要轉移到眼部的機率較低。為了確認我全身上下唯一可以器捐的部位萬無一失，一兩個月前我自費做腦部核磁共振，這次一起開盲盒也是好的結果，我唯一可以器捐的眼角膜保住了！」

更多三立新聞網報導

獨家／胡釋安爆暗助粿粿不倫約會王子！胡瓜首發聲了 「真實內幕」曝

TANK赴陸移植心肝續命！器官來源遭小粉紅質疑 「驚人黑幕」曝光

離婚解放「中空裝深V現身」挨酸給男人看！蕾菈火大飆罵：在靠X三小

獨家／大12歲尪心臟裝支架續命！黃小柔揭身後事規劃 「分產內幕」曝

