罹腦動脈瘤遭拒保！阿本生日曬「男友深吻照」甜喊：珍惜每一刻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

阿本迎44歲生日曬男友深情接吻照放閃。（圖／翻攝自阿本臉書）





男星阿本（翁瑞迪）自節目《模范棒棒堂》出道，日前他發文自曝罹患腦動脈瘤，如今已與病狀和平相處近3年，迎來大批粉絲關心。昨（11）日他迎來44歲生日，大方曬出與男友的甜蜜親吻照放閃，同框畫面掀起不少關注。

阿本在社群分享與男友一同慶生的畫面，只見背景佈滿生日氣球，充滿儀式感，而他與男友同樣穿著白色T恤，一人抱著一隻愛犬，並排坐在放有生日蛋糕的小桌子前，小倆口大方在鏡頭前閉眼深情親吻，畫面相當甜蜜。

阿本生日曬與男友同框慶生的合照。（圖／翻攝自阿本臉書）

阿本生日曬與男友同框慶生的合照。（圖／翻攝自阿本臉書）

廣告 廣告

阿本也在貼文中感性寫下：「謝謝男友一直以來的暖暖陪伴，（我們親親，Poti跟小辣椒看遠方什麼意思？）」他也提到，生日前剛從大阪獨旅回來，收到上週請保險朋友更新的長照保險遭到婉拒承保的消息，回想起這些年跟大腦動脈瘤和平相處，「過得自在開心，很多人說那誰誰誰好幾顆啦，根本沒事啦～」

阿本坦言，被婉拒長照保險後，也稍微把自己拉回現實，「看來不論是平常的綜藝搞笑尺度或是長照保險，我都是高風險族群啊～」而這件事也讓他已不同角度面對今年生日，「讓我們都好好珍惜當下每一刻，過好精彩、平靜、快樂、辛苦的每一天，就好了。」

【本文由東森娛樂提供，未經授權，請勿轉載！】



更多東森娛樂報導

●王子爆不倫閃兵牽連毛弟？夏和熙鬆口私下互動 阿本被問炎亞綸急閃人

●遭貼「花心玩咖」標籤！阿本放閃巨蟹男友：接受無聊的我

●醫起看／阿本恐非死即殘？曝「腦動脈瘤」病況！醫界示警高風險族群

