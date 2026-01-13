罹腦瘤又背債2億！本土男星離婚斷聯妻女 憂孤獨死：世界沒人愛我

娛樂中心／蔡佩伶報導

徐亨嘗試傳訊息給女兒，但都是不讀不回。（圖／翻攝自YouTube）

資深男星徐亨早年拍攝八點檔打開知名度，但近年卻傳出投資失利破產，如今背債2億的他，也已跟妻子離婚。近日，他登上節目坦言「世界上沒人愛我了」，透露曾嘗試聯絡女兒，但最終都是「不讀不回」。

徐亨坦言過去工作繁忙，尤其電視劇更是一檔接過一檔，導致跟女兒關係生疏，甚至就連徐亨想要抱她，女兒都會十分抗拒，徐亨表示離婚後雖然有跟女兒解釋，更感性對女兒表示這輩子最愛兩個人，「一個是我媽媽，一個是妳」，希望女兒記得還有他這個爸爸，「我永遠都很愛妳」。

廣告 廣告

徐亨進一步透露，自從離婚後便跟妻女斷了聯繫，即使自己傳再多訊息給女兒都沒有回應，「我想她應該封鎖我了」，如今孤身一人的徐亨，不僅欠債還罹患腦瘤動刀，被主持人問到是否害怕「孤獨死」，徐亨表明「說不怕死是騙人的」，他透露會把隨身藥物都集中帶在身上，而且電話也都設定好緊急求救的號碼。

徐亨談到獨居生活。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

談高市早苗挨轟！Ryu刪片道歉稱「觸動台灣觀眾敏感神經」 再被炎上

昔拒絕回台灣生！YTR查理國外產子後悔了 「血淚經歷」曝光

不只金鍾國摳門！大咖韓星省錢不開暖氣 認靠鄰居「餘溫」撐過冬天

天后離世「生前裸照」遭競標92萬...公司加碼原味內衣：收入變多很好

