罹蟹足腫逾30年睡眠不足 仁愛長庚跨科合作治療助好眠

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】50歲的蔡小姐國小時某一次左手臂打疫苗，竟然從國二起陸續在胸部、肩膀和背部等處發生蟹足腫，嚴重影響到睡眠、穿著及身體伸展，因為身上會有刺痛感而無法深眠，每天睡不到2小時，這樣持續超過30多年時間。蔡小姐一度想放棄接受治療，後來抱著姑且一試的心情到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）整形外科蔡嘉軒醫師門求診，透過與放射腫瘤科盧皓維主任合作治療後，其蟹足腫已有改善，現在每天可以睡4小時以上，終於能擁有一夜好眠。

蔡嘉軒醫師指出，蟹足腫是一個皮膚增生性疾病，起因可能是青春痘反覆發炎、蚊蟲咬傷，或是粉瘤反覆發炎感染，目前蟹足腫的治療方式，包含保守治療以及手術切除加上術後放射線治療，保守治療的方式有局部類固醇注射、局部5-FU注射、染料雷射、長脈衝銣雅鉻雷射、冷凍治療等。目前比較新的技術是手術切除蟹足腫病灶，再加上術後放射線治療。

蔡嘉軒醫師說，蔡小姐的情況比較複雜，主要是前胸及後背部大面積蟹足腫，尤其是後背及肩部的蟹足腫非常癢及疼痛，給予治療的建議是請放射腫瘤科醫師使用放射線治療合併局部施打類固醇，所以轉診至放射腫瘤科盧皓維主任門診，在接受過5次兩輪的放射線治療後，其背部及肩部的蟹足腫明顯縮小變軟，大幅提升生活品質。

盧皓維主任表示，蔡小姐因嚴重蟹足腫困擾多年，病灶範圍廣泛且厚實，涵蓋前胸、後背與雙肩，屬於極具挑戰性的案例。由於目標病灶面積廣大，團隊在兼顧效果與安全性前提下規劃兩階段治療模式，每個階段包含5次放射線治療，分別針對不同區域進行照射。此外，因病灶涵蓋軀幹平面與雙肩曲面，治療前先透過電腦斷層建立病灶的三維結構，確保照射位置精準度，再運用專業放射治療計畫電腦模擬照射，混合使用電子射束與光子射束，確保劑量分布的準確性與安全性後，再正式進行放射線治療。

盧皓維主任表示，在完成精心規劃的放射治療後，蔡小姐也持續配合蔡嘉軒醫師進行局部注射治療。經過數月門診追蹤，原本隆起且伴隨紅熱的蟹足腫已明顯退紅並縮小，生活品質獲得大幅改善。這樣的跨團隊合作治療模式，展現整形外科與放射腫瘤科在蟹足腫治療上的潛力，未來可望造福更多有相同困擾的病人。

蔡嘉軒醫師提醒，蟹足腫病友應該調整生活作息才能遠離困擾。首先要避免熬夜，因為熬夜會讓身體處在一個發炎反應狀態，同時避免壓力過大，不管是工作或是身心靈壓力，這要靠自己調適，可以做適度的運動，少吃油炸食物，尤其是馬鈴薯類的油炸食物，如：薯條和洋芋片，而且要儘量避免抽煙及過量飲酒，可以多攝取魚油、多喝綠茶，最後一定要有至少七小時充足的睡眠。祝福蟹友們都能夠擺脫蟹足腫的騷擾，蟹蟹不聯絡。