罹蟹足腫逾30年睡眠不足 大里仁愛醫院跨科合作治療助好眠
長期反覆發作的蟹足腫不僅影響外觀，嚴重時更可能造成疼痛、搔癢與睡眠障礙，對患者生活品質帶來沉重負擔。大里仁愛醫院近期透過整形外科與放射腫瘤科的跨科合作，成功協助一名罹患蟹足腫超過30年的患者改善病灶與睡眠問題，顯示整合性治療在頑固型蟹足腫照護上的應用潛力。
院方指出，患者曾在國小時於左手臂接種疫苗，未料進入國中後，胸部、肩膀及背部陸續出現蟹足腫，且隨年齡增長病灶範圍逐漸擴大，由於局部長期伴隨刺痛與搔癢感，不僅影響穿著與肢體伸展，夜間更難以入睡，長年處於淺眠狀態，平均每日睡眠時間不足兩小時，情形持續超過30年，身心承受極大壓力。
多年來嘗試多種方式仍未見明顯改善，患者一度對治療失去信心，直到近年前往大里仁愛醫院整形外科求診，由蔡嘉軒醫師評估後，認為其屬於大面積且症狀嚴重的蟹足腫個案，建議採取跨科合作治療，結合放射線治療與局部藥物注射提升治療效果。
蔡嘉軒醫師表示，蟹足腫是一種皮膚增生性疾病，可能與青春痘反覆發炎、蚊蟲叮咬或粉瘤感染有關，現行治療方式包括局部類固醇或5-FU注射、染料雷射、長脈衝銣雅鉻雷射、冷凍治療，以及手術切除後合併術後放射線治療等，需依病灶位置、大小與患者狀況選擇合適方案。
考量患者病灶分布於前胸、後背及雙肩，且面積廣泛、疼痛與搔癢明顯，遂轉介至放射腫瘤科，由盧皓維主任進行進一步治療規劃，盧皓維指出，該案例病灶厚實且涵蓋平面與曲面部位，治療具高度挑戰性，因此採取分兩階段、每階段5次的放射線治療，分區域進行照射。
治療前，團隊先以電腦斷層建立病灶的三維影像，並透過放射治療計畫系統進行模擬，混合使用電子射束與光子射束，在兼顧療效的同時降低對周邊正常組織的影響，確認劑量分布與安全性後再正式施作。
院方表示，完成放射線治療後，蔡小姐持續回診接受整形外科局部注射治療，經數月追蹤，原本隆起、紅腫且疼痛的蟹足腫已明顯縮小並變軟，紅熱情形減輕，睡眠時間提升至每日4小時以上，生活品質獲得實質改善。
醫師提醒，蟹足腫患者除接受專業醫療外，日常生活調整同樣重要，包括避免熬夜、減少壓力、規律運動、少吃油炸食物，並避免抽菸與過量飲酒，同時確保充足睡眠，有助於降低身體發炎反應，減少蟹足腫反覆發作的風險。
