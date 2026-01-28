罹血癌半年結束療程！沈玉琳「不需骨髓移植」可回家過年 復工時間曝

記者蔡維歆／台北報導

沈玉琳去年7月底被爆出確診白血病，一度病危住進加護病房，期間曾曬出跟芽芽在醫院慶生照，看來暴瘦一圈，如今經過半年療程後，醫生判定他不需要做骨隨移植，可以回家裡過年，預計可以在元宵節後復工。

沈玉琳表示：「剛剛結束第四個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」

沈玉琳現身《哈囉你有事嗎？》開棚記者會，有人估算他巔峰時期掌握多個節目製作與主持，加上業配、代言與其他商業分潤，還有尾牙、春酒、通告與長期合作，年收入上看七千萬元，累積資產早已破億。

不過外界擔心他體力問題，會否考慮縮短一週主持的集數？沈玉琳對此則坦言：「如果復工就會是全面復工，血液疾病只要血球回復正常值就跟一般人沒兩樣。目前治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！感謝關心。」

