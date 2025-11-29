罹難人數上修至128死！香港宏福苑惡火仍「200人生死未卜」 保安局悲嘆：不排除還有遺體

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級大火，截止11月28日下午3時通報，目前已累積128死、79人受傷，其中包含1名消防員英勇殉職；香港保安局指出，目前仍有大約200人生死、情況未名，其中也包括遺體無法辨認身分的89人。

香港大埔「宏福苑」大樓26日發生五級大火，截止11月28日下午3時通報，目前已累積128死、79人受傷。（圖／美聯社）

據《封面新聞》報導，消防人員已於28日上午10時18分，完成事故現場的滅火及救援工作。香港保安局長鄧炳強表示，「到目前為止，這場大火已經造成128人死亡，包括已從現場移出的108具遺體，另外有4人是送醫不治，還有16具燒焦的遺體仍在大廈內，我們不排除稍後警方進入現場蒐證調查時，也可能會再發現其他罹難者的遺體。」同時，鄧炳強也再次向傷者和罹難者家屬表達慰問。

鄧炳強也解釋此次惡火猛烈的主要原因，他認為，泡膠以及竹蓬紗網是讓火勢快速蔓延的主因，「其蔓延程度是遠比一些合規格的物料猛烈，蔓延速度亦較快，我們覺得這是不尋常的」。

香港廉政公署也在昨日成立專案小組，負責調查工程貪污；同時，當日也在多區拘捕7男1女，其中4人為宏福苑大維修工程顧問公司人員，涵蓋2名董事及2名項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫妻及1名中間人。

