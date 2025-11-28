罹難人數再上修！宏福苑惡火增至128死 200人情況仍未明

香港大埔宏福苑本月26日發生香港史上最嚴重的火災之一。隨著救援工作持續推進，當局今（28）日下午再上修傷亡人數，死亡人數從94人增加至128人、至少79人受傷。

11月28日，消防員從宏福苑的火災現場抬出一具遺體。（圖／美聯社）

根據《香港01》與《星島頭條》，香港保安局、消防及警方今下午會見媒體。保安局局長鄧炳強再就火警，向死傷者與殉職消防員的家屬致以慰問。

大火已造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送醫不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。當局不排除警方進入現場搜證調查時，可能再發現其他罹難者的遺體。

鄧炳強續稱，相信火源由宏昌閣低層鷹架外的防護網開始，進而蔓延至其他樓層。他指出，現場有鷹架阻塞消防車進入現場，導致消防車無法進入最佳救火位置。

醫護人員從火場抬出罹難者的遺體。（圖／美聯社）

警方接獲467宗失蹤人口求助，部分為重複通報。目前確定失聯者當中，39人已死亡，35人受傷已送院，110人安全，仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體。

另外，消防處處長楊恩健指出，當局至今已出動309架次消防車輛，2311名消防及醫護人員參與滅火救援行動，共12名消防員受傷，一名消防員在加護病房治療，有熱衰竭症狀。另有一名隸屬沙田消防局的37歲消防員何偉豪英勇殉職。

