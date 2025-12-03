罹食道癌併發咽喉癌！64歲綜藝天王「暴瘦近照」曝 病重無法回演藝圈

娛樂中心／綜合報導

64歲日本「綜藝天王」石橋貴明出道以來一直活躍於影視圈，手頭上也有多個主持的綜藝節目，而他和男星木梨憲武組成「隧道二人組」累積不少粉絲喜愛。沒想到石橋貴明今年4月證實罹患食道癌，後來還發現併發了咽喉癌。事隔多個月，前日本火腿鬥士隊球員杉谷拳士3日在社群PO出，石橋貴明參加帝京高等學校棒球部OB會的近照。

石橋貴明參加帝京高等學校棒球部OB會，身材偏瘦、頭髮也有些花白，但他握拳的力道依然十足。（圖／翻攝自杉谷拳士IG）

石橋貴明曾就讀日本棒球名校帝京高等學校，並加入該校棒球部。3日，前日本火腿鬥士隊球員杉谷拳士在社群PO出，石橋貴明參加帝京OB會的近照，並寫道：「帝京棒球隊的頂樑柱石橋貴明，他總是照亮我們，無論我們歡笑還是身處困境，他那始終如一的溫暖都陪伴在我們身邊。看到他，我獲得了莫大的勇氣，難以言表。」照片中，石橋貴明身材偏瘦，頭髮也有些花白，但他握拳的力道依然十足，被許多從帝京高校畢業的職棒選手簇擁著。

杉谷拳士還在X上發布了一張自己摟著石橋貴明肩膀的照片，並寫道：「石橋先生，我由衷地尊敬您，我真的非常愛您。謝謝您的款待！！希望您能更加精力充沛。」

石橋貴明4月證實罹患食道癌，後來還發現併發了咽喉癌，傳病情太重已無法回歸演藝圈。（圖／翻攝自j7p.jp）

根據《女性SEVEN》先前爆料，一位跟石橋貴明關係密切的電視台相關人員指出：「本來以為在早期發現了食道癌，沒想到還發現併發了咽喉癌，病況急轉直下。」據悉，石橋貴明拒絕第二次的抗癌藥物治療，加上抗癌藥物的副作用令他相當痛苦，已嚴重到無法回覆來自親友的訊息，甚至還傳出病情太重而無法回歸演藝圈。



