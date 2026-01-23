罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光

記者蔡維歆／台北報導

歌壇親姊弟檔龍千玉(右2)與江志豐(右3)難得合體。（圖／華視提供）

本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！

施文彬(左1)、秀蘭瑪雅(左2)、羅文聰(左3)、龍千玉(右3)、江志豐(右2)、曹雅雯(右1)及女團LuxyGirls(前排)帶來「金曲對唱」。（圖／華視提供）

強檔單元「瓜瓜夜總會」邀請多位胡瓜好友龍千玉、江志豐、羅文聰、曹雅雯、施文彬、秀蘭瑪雅及女團LuxyGirls等人帶來「金曲對唱」。歌壇親姊弟檔龍千玉與江志豐難得合體獻唱經典作品〈不如甭熟悉〉，沒想到之前才證實罹患食道癌的江志豐驚爆錄影前幾天因誤食「發霉香菇」導致中毒，一度昏迷被緊急送往急診，嚇壞現場眾人。但大病初癒的江志豐，身體雖顯虛弱但鬥嘴功力絲毫未減，現場直接大吐槽姊姊龍千玉標誌性的「抖音」唱法，更當眾開嗆：「我覺得我跟你感情也沒那麼好！」

廣告 廣告

除了實力派唱將，女團LuxyGirls也以火辣造型現身表演，因服裝設計效果酷似布刷洗車機的布刷，」隨即圍繞著陳亞蘭跳起爆紅的「上車舞」。面對火辣圍攻和甜話吹捧，陳亞蘭被洗完後直呼「神清氣爽」！舒子晨隨後更加碼爆料：「孔鏘老師也有洗過」，胡瓜聽完立刻補刀：「孔鏘洗到差點送醫院！」惹得《週末最強大》全場哄堂大笑。

更多三立新聞網報導

昔浴室流理台被服務一天多次！郭書瑤爆7年沒性生活 丫頭曝致命關鍵

這條路難走！52歲女星拜月老廟求桃花都槓龜 「超真實反應」曝光

遭鬼鬼、莎莎背刺補刀！ Melody當場「崩潰突昏倒」 驚人慘況曝光

獨家／過夜啦啦隊斐棋被拍突分手！大9歲男星首現身認了 關鍵內幕曝

