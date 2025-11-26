羅一鈞：主管遭控私用技工備餐 疾管署重啟調查確認無涉霸凌 不予懲處
衛福部疾管署東區管制中心主管遭媒體爆料疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經查全案無涉霸凌，參酌當事人技工陳述內容，及考量事發源由，考績委員會表決對涉案主管「不予懲處」。
《鏡週刊》報導，衛生福利部疾病管制署東區管制中心簡任主管遭員工指控，私用技工為其料理早、午餐。羅一鈞今天親自召開臨時記者會，說明調查結果。羅一鈞指出，報導刊出後，疾管署於11月24日至26日間，請東區管制中心33名員工匿名填寫協助方案問卷，瞭解其實際感受。
羅一鈞說，在關懷問卷蒐集頭2天，就發現有工作人員在為這名技工解釋，事實疑與外界爆料不符，因此自己昨天晚上專程前往花蓮與技工會面，並取得其同意，對外公布訪談錄音。
羅一鈞說明，會這樣處理，是因此事並未接獲霸凌申訴，經調查也無霸凌情況，此次約談也未經過技工主管，而是透過手機直接聯繫技工本人，並且在辦公室以外的地點進行面訪；若是接獲霸凌申訴，則不會是由署長進行面談，而是另組委員會進行調查。
疾管署發言人曾淑慧也對於該主管人員行政管理欠妥部分的懲處說明，下午已召開考績委員會，參酌技工陳述內容，並考量該事實發生之原因、動機及影響程度後，由全體與會委員進行投票，以10票「不予懲處」、3票「懲戒1次」與0票「懲戒2次」，決議不予懲戒。
根據訪談音檔，技工表示，主管「根本沒有」霸凌自己，也沒有欺負屬下，反而是一個「很關心技工、工友的人，常關心大家的長官」。
至於所謂「備餐」，該技工說明，其實是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時大家都很忙碌，自己又不是專業人員、幫不上忙，但是幫大家熱便當、做什麼的話，「這一點我還做得到」，因此熱心幫忙把超商所賣的太空包等熟食，放到微波爐或者蒸飯箱加熱。
訪談過程也詢問技工是否覺得遭到職場霸凌，或說話不客氣、甚至遭羞辱情況，技工表示，「沒有耶，我覺得做得很開心快樂」。對於報導所稱，要他買菜到辦公室煮的情況，技工澄清，「沒有，完全沒有，這真的天大的冤枉，絕對沒有這種事情」。
技工表示，對於自己的舉手之勞發展成新聞事件，感到相當難過，對於造成主管困擾與傷害更感到相當抱歉。
