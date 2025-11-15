羅世宏專欄：在防衛與自由之間──歐洲的「民主防護盾」之爭
羅世宏／中正大學傳播學系教授
面對假訊息、外部干預與選舉操弄的陰影，歐盟除了已經開始在「數位歐洲計畫」（Digital Europe Program）項下投入500萬歐元支持歐洲當地的事實查核組織，日前於11月12日正式發布「民主防護盾」（European Democracy Shield）倡議方案，並被視為歐洲版的「民主韌性總體戰」。這項倡議方案的初衷，是希望在「資訊戰已成新常態」的世界裡，保護民主制度免於被外部資訊操縱所滲透、誤導與分化。
但在方案尚未成形之前，歐洲內部已出現頗深的裂痕。特別是法國與瑞典——兩個同樣信奉民主、卻對「如何防衛民主」有截然不同答案的國家——分別提出兩份被外洩的政策文件，透露著歐盟內部罕見的理念分歧。而歐洲議會的特別委員會，則嘗試在兩者之間調和，企圖讓這座盾兼具力量與開放。
法國：以「資訊主權」建構信任秩序
法國的構想延續其長期倡議的「數位主權」（digital sovereignty）路線——認為歐洲不應繼續接受被美國科技巨頭主宰的數位命運。《Euractiv》披露的法國備忘錄明確指出，民主防護盾應該「強化公民社會抵禦假訊息的能力，同時促進可靠、優質資訊的流通」。換言之，巴黎想打造的是一套結合教育、監管與平台替代的歐洲公共資訊體系。
這個願景的第一步，是重建「可信資訊的生態系」。法國提出，要強化媒體識讀與青少年教育，培養公民在資訊洪流中辨識真偽的能力。第二步，則是透過歐盟層級的資金與政策支持，建立歐洲自主的搜尋引擎與社交平台，作為對矽谷壟斷的替代方案。第三步，是要求超大型線上平台與搜尋引擎（VLOPs與VLOSEs）主動「推廣可靠來源」，並以歐盟共同的標準認定「可信任媒體」資格。
在政治上，這是一次延伸至資訊領域的歐陸主體性重建運動。法國視「民主防護盾」為重塑歐盟媒體秩序的契機，意圖以制度化的「信任工程」抵禦美中資訊霸權。它不只是對抗假訊息，更是一種歐洲文化自主宣言。巴黎清楚知道，資訊戰不只是事實之爭，更是敘事之爭；要在全球輿論場重獲話語權，就必須讓歐洲人民能在歐洲主導的「信任平台」中交流、判斷與思考。
然而，這樣的思維也引發不少爭議。批評者警告，一旦「可信資訊」的定義由歐洲諸國政府或歐盟執委會主導，可能導致「制度化的真理」。當行政權力變成裁定真假的仲裁者，民主的批判與思辨空間反而縮小。法國以「抵禦假訊息」為名的信任工程，或許也可能成為未來歐盟言論監理的灰色地帶。
瑞典：協調而非擴權，心理防衛勝於內容審查
瑞典的回應文件題為〈防範外國資訊操弄與干預以保護民主〉（Protecting Democracy from Foreign Information Manipulation and Interference），不僅重申民主價值與言論自由的重要性，更對「制度膨脹」提出明確警告。瑞典指出，歐盟在過去十年已建立足夠多的防假訊息與混合威脅架構，包括《數位服務法》（DSA）、《混合威脅工具箱》（Hybrid Toolbox）、歐盟對外行動署（EEAS）的「東斯特拉特戰卓越中心」（STRATCOM East）等。問題不在於「還需要什麼新機構」，而是如何讓這些既有機制協同運作、不重疊、不內耗。
這正是瑞典的核心論點：「民主防護盾」應是一場協調工程，而非監管革命。文件強調應先進行全面盤點，找出歐盟層級在偵測、教育、外交與公共韌性上的現有工具，形成一套整合藍圖。其次，可以建立「常設協調架構」整合各國經驗，但所有經費應「在預算邊際內重分配」，不必增設疊床架屋的新機構。
瑞典的方案中最具特色的是「心理防衛」（psychological defense）。此一概念源自冷戰時期的防宣傳體系，近年在俄烏戰爭後被重新喚醒。瑞典於2022年成立「心理防衛署」（Swedish Psychological Defense Agency, SPF），負責分析針對瑞典遭受的外部資訊操弄，並強化公民的「防禦意志」。它的任務不是監控輿論，而是「培養社會的免疫系統」。SPF強調三項原則：第一，政府不干預媒體內容；第二，所有工作應促進、而非限制言論自由；第三，強化跨部門合作與教育，使心理防衛成為全民素養的一部分。
此一思維展現了北歐民主的獨特信仰：真正的防禦，不在控制資訊，而在培養自信的公民。瑞典認為，一個具批判力的公民社會本身，就是對抗外部干預與資訊操縱的最有效防護盾牌。對他們而言，「信任」不是靠法律產生的影響，而是民主文化長期培養的成果。
歐洲議會：在安全與自由之間尋找平衡
而在法國的積極與瑞典的克制之間，歐洲議會的特別委員會試圖走出一條中間道路。根據其2025年4月的工作文件（Working Document on Protecting European Democracy and Our Values），「民主防護盾」應建立在四大支柱之上：
一是預防（Prevention），建立早期偵測與風險評估機制；二是反應（Response），設立歐盟層級的快速應變中心，整合平台與各國行動；三是恢復（Recovery），支援各國媒體與事實查核機構，協助受資訊戰影響的社群復原；四是韌性（Resilience），將媒體識讀、教育與公民參與納入長期戰略。
歐洲議會建議成立一個「歐洲民主防護盾中心」（European Democracy Shield Centre），整合成員國、平台與非政府組織的力量，同時確保運作「尊重基本權利與新聞自由」。這是一種制度化的妥協：既要有安全的「盾」，也要留出自由的「呼吸」。
這份文件比法國版本更開放，又比瑞典版本更具可操作性。它承認民主社會的開放是弱點，但也強調開放本身是最重要的防禦資產。
從歐洲看台灣民主防衛課題
法國與瑞典之爭，其實代表兩種截然不同的民主哲學。前者是「自上而下」的制度信任論，相信透過治理、法規與公共投資能重建公民信任；後者是「自下而上」的公民韌性論，認為唯有教育與心理免疫力才能真正守護民主自由。
這場辯論的背後，是歐洲對自身價值的再省思：在防衛民主的名義下，是否可能製造新的不自由？法國的方案具有雄心，但也隱含「由上定義真理」的危險；瑞典的模式則更謙抑，卻可能因為需要協調各方而缺乏執行力。這兩條路線的拉鋸，正象徵歐盟長期在「自由與安全」之間的內在矛盾。
對台灣而言，這場歐洲之辯提供了重要啟示。台灣處於資訊戰的前線，「假訊息」幾乎已成政治語彙的一部分。近年政府推動的《資通安全管理法》、《數位中介服務法》草案，確實有其防衛民主之必要性，但也引發社會對「國家化言論仲裁」的疑慮。當政府成為資訊真假的最終仲裁者，公民信任反而可能更快速流失。
民主防衛不只是抵擋外敵，更是抵抗我們內心對不確定的恐懼。法國提醒我們，民主需要制度支撐；瑞典告訴我們，制度不能取代信任；而歐洲議會則在告訴全世界：民主的防衛，必須同時防外部威脅，也要防內心的恐懼。
台灣若要要在風險時代中堅守民主自由人權，也許最該從歐洲經驗中學習的，不是「如何防假訊息」，而是「如何讓真實更有力量」。除了可學習的歐盟倡議中的「民主防護盾」，也應學習他們如何在不確定年代仍願意相信積極公民的力量，其中也包括以公共資源支持公民社會事實查核組織的具體行動。
