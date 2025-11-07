羅世宏專欄：曼達尼當選紐約市長─當左派理想主義進入現實政治

曼達尼（右二）是民主社會主義者，將是紐約史上最年輕的市長、第一位穆斯林市長，也是首位出生於非洲的市長。圖／Zohran Kwame Mamdani臉書

羅世宏／中正大學傳播學系教授

「我知道川普在看，請把音量調大！」——這句話，在紐約市長當選人祖蘭・曼達尼（Zohran Mamdani）的勝選之夜，既像挑釁，也像宣告。這位34歲的民主社會主義者，將於2026年1月成為紐約史上最年輕的市長、第一位穆斯林市長，也是首位出生於非洲的市長。

從少數族裔到紐約市長

他的勝選，讓全美左派振奮，也讓保守派警覺；而對我們身處台灣的觀察者而言，這場遠在美國東岸的選舉，正好反映著一個更普遍的問題——當理想主義登上現實政治舞台，它究竟能走多遠？

曼達尼幾乎是以素人之姿闖入紐約政壇：沒有黨選舉機器支持，沒有龐大財力，卻憑藉社群動員與族裔社區的凝聚力，擊敗前州長安德魯・古莫（Andrew Cuomo）與共和黨候選人柯蒂斯・斯里瓦（Curtis Sliwa）。這場選戰象徵的不只是世代交替，更是政治文化的轉型。曼達尼不再以「菁英治理」為榮，而以「草根共生」為傲；不再以「市場效率」為主軸，而以「社會正義」為基礎。他的政見，包括免費托育、擴大公共運輸投資、對大型資本課徵城市稅，乃至重新審視警政預算，都來自一個明確的信念：城市應該為人民服務，而非為資本服務。

曼達尼的出身，使這個理念更具象徵性。他的父親是知名政治學者馬哈茂德・曼達尼（Mahmood Mamdani），研究殖民權力與社會解構；母親米拉・納爾（Mira Nair）則是印度裔導演，代表作《雨季的婚禮》（Monsoon Wedding）早在2000年代即為南亞移民文化發聲。換言之，曼達尼不只是政治人物，更是全球南方學術與文化遺產的繼承者。他的政治語言裡，流動著反殖民、跨族裔與經濟民主的血脈。這樣的身分組合，在紐約——一座以移民構成的城市——顯得恰如其分，甚至浪漫；但也注定與美國主流政治發生碰撞。

左派理想的試煉

正如英國《衛報》記者勞倫・甘比諾（Lauren Gambino）報導指出，曼達尼的勝選夜更像是一場文化節慶：Twitch 實況主哈桑・派克（Hasan Piker）現身助陣，葉門咖啡館與巴勒斯坦餐館擠滿支持群眾。那一刻的紐約，是多元與激情的縮影，也是全球左派的新想像——一場以社群串連的公民慶典。

然而，浪漫之後仍須面對現實。紐約州州長凱西·霍楚（Kathy Hochul）已明言反對提高稅收以資助曼達尼的政策；華爾街金融界也對這位「自稱社會主義者的市長」存疑。

對美國民主黨而言，曼達尼的崛起，也是一場內部的靈魂拷問。當晚除了紐約，維吉尼亞與紐澤西的州長選舉也由民主黨中間派勝出。維吉尼亞州長當選人艾比蓋兒・史班柏格（Abigail Spanberger）在勝選演說中呼籲「選擇務實而非混亂」，暗示她將拒絕走向意識形態對抗的路線。此一對比顯示，美國民主黨正同時被兩股力量拉扯：一邊是以曼達尼、奧卡西奧-柯蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）為代表的理想主義派，另一邊則是延續拜登與賀錦麗路線的溫和務實派。

曼達尼的挑戰，不只在於財政或議會合作，更在於如何重塑政治想像。他不否認自己的「社會主義」標籤，反而把它定義為「讓工人與中產階級重新看見自己在城市裡的位置」。他主張公共交通是「城市的血脈」，托育是「未來的基礎設施」。這種語言既有經濟訴求，也有倫理訴求——強調照顧、連結與再分配正義。這樣的語彙，與台灣當下被市場化與選舉化的公共政策形成對比。在我們的政治文化裡，托育、交通、住宅往往被視為「支出」；在曼達尼的框架裡，它們是「投資」，投資於人與社會的可持續性。

然而，他也必須面對來自右翼的攻擊。川普在Truth Social上怒罵曼達尼是「猶太人憎恨者」，甚至威脅若他上任將削減聯邦經費。這不僅是一場政策之爭，更是文化戰場的延伸。曼達尼的反以立場與穆斯林身分，將成為右翼動員的方便靶；而他的每一次施政失誤，恐怕都會被放大成「社會主義失敗」的證明。這樣的政治生態，與台灣極為相似——在兩極化媒體環境中，政治人物幾乎無法擁有「中間地帶」，不是被神化，就是被污名化。

川普在Truth Social上怒罵曼達尼是「猶太人憎恨者」，威脅若他上任將削減聯邦經費。圖為川普5日接受福斯電視台訪問。圖／美國白宮flickr

理想主義政治的再思考

有趣的是，曼達尼在勝選後的第一份聲明中，特別強調「民主黨應該是一個能讓所有人看見自己的政黨」。這句話道出他的企圖心：不只是成為紐約的市長，更是重塑民主黨的象徵。若他能成功治理紐約，左派理念將獲得前所未有的正當性；若他失敗，則可能讓共和黨藉機將「社會主義」與「治安崩潰」畫上等號。

對台灣而言，觀察曼達尼現象，最重要的啟示或許在於「政治新語言的再造」。他的勝選證明：在一個資訊飽和、信任貧乏的時代，政治動員不再靠單向宣傳，而靠共感與共創。政治人物若要重新贏得人民信任，必須願意回到最基本的提問——誰的城市？誰的國家？誰的未來？這樣的提問，不僅適用於紐約，也適用於台灣。當我們習慣以技術官僚的語言處理社會問題，是否也該重新學會以倫理與情感思考公共決策？

曼達尼的故事提醒我們，理想主義並非天真，而是一種對公共生活的信念真正的挑戰，或許不在於他是否能實現所有政策，而在於他能否在現實與理想之間，保持那份不被體制吞噬的誠意。當全球民主陷入犬儒與分裂之際，正需要這樣一個來自烏干達、成長於紐約皇后區、挑戰華爾街的年輕政治人物。

