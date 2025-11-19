羅世宏專欄》當馬斯克宣稱「終結貧窮」：AI烏托邦，或是人類失業海嘯？

馬克思早在一個半世紀前就警告過：當生產力發展到某一程度，會反過來成為社會的桎梏。AI與機器人正是這樣的例子。（圖片來源／特斯拉頻道）

「機器人將消滅貧窮。」特斯拉執行長伊隆‧馬斯克（Elon Musk）在今年11月的股東大會上，語帶神聖地宣告。他指著自家研發的人形機器人Optimus說，未來所有工作都可由機器代勞，屆時人類將不必再勞動，全球經濟規模可擴大十倍、甚至百倍。馬斯克的話，不僅讓投資人鼓掌，也讓許多人如釋重負，彷彿只要讓AI接手，我們就能進入一個「無貧窮、無痛苦、無勞動」的時代。

廣告 廣告

但同一週，英國《獨立報》（The Independent）卻刊出一篇尖銳的評論：一位軟體公司執行長在論壇上公開表示，他希望人類的勞動成本因稅制與法規變得高昂，讓更多企業「被迫」改用AI。這段話說出了商界多數人不敢公開言說的祕密：AI的推動不只是科技進步，也可能會是一場人力替代的資本策略。

「終結貧窮」或「終結人類勞動」？

馬斯克宣稱，Optimus不僅能跳舞、發糖果，還能改變世界。他甚至告訴Podcast主持人喬‧羅根（Joe Rogan），AI與機器人的正確應用將「打造共產主義烏托邦」，讓人類不再受債務與貧困束縛。這種言論聽來宏偉，卻充滿自我矛盾。馬斯克一方面信奉市場競爭與私人財富累積，一方面又描繪由AI實現的「全民富足」。但若AI與機器人仍屬於少數企業所有，若演算法與生產手段未被社會化，那麼這個「烏托邦」仍將會是少數人壟斷所有生產力的高科技封建制度。

馬克思早在一個半世紀前就警告過：當生產力發展到某一程度，會反過來成為社會的桎梏。AI與機器人正是這樣的例子。它們的生產效率或許無與倫比，但所釋放的「富足」並不會自動流向被取代的工人。正如倫敦政經學院社會學教授理查‧桑內特（Richard Sennett）所言，新資本主義最危險的不是裁員，而是「將人變成可拋棄式的」。在AI時代，這種「可拋棄性」將達到前所未有的規模——從倉儲工作人員到會計師、從設計師到客服人員，都遲早可能面臨被演算法取代的風險。

桑德斯提問：「誰來買？」

美國政治人物伯尼‧桑德斯（Bernie Sanders）對當前這股AI狂熱提出最基本的質疑：「如果人類被機器取代，誰來購買商品？」這句話不只是經濟學疑問，更是對整個資本主義邏輯的挑戰。生產與消費的循環建立在人類勞動之上，當勞動不再是收入來源，市場便失去基礎。

AI企業對這個問題的回應是「全民基本收入」（UBI）。馬斯克與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）都主張，由AI創造的財富可用於補貼全民，使人不再依附工作維生。聽起來頗為吸引人，但問題癥結仍在：誰來分配這筆財富？誰決定分配的標準？如果AI生產的價值仍掌握在私人公司手中，UBI不過是資本向國家外包社會安撫成本，並不能改變結構性不平等。

AI泡沫與AI信仰

根據《獨立報》報導，光是2025年第三季，全球AI投資金額便高達八百億美元，且多數尚未有實際回報。這顯然是「泡沫」，卻也是一種信仰——相信AI能拯救經濟、延續資本主義的生命。這種信仰的深層邏輯，其實與宗教無異：當人類的勞動被貶為「成本」，AI便被神化為「創造者」。但這樣的創造，其實是對人性的掠奪。

當我們談論AI的倫理時，最該問的不是「AI會不會有意識」，而是「我們還能不能保有人性」。當演算法取代人際互動、取代創作、取代決策，當人類被迫以「效率」的標準衡量一切，所失去的不是工作而已，而是生活的意義。

台灣政府近年積極推動「AI島」政策，強調半導體優勢與算力布局，但鮮少討論AI對勞動市場的衝擊。當AI滲透於所有包括製造、金融、服務等領域，許多目前中產階層從事的工作機會將逐漸被AI所取代，但現有教育與社會安全網仍停留在工業時代的思維與制度設計。

因此，或許AI革命最終不是技術問題，而是政治問題。真正需要被「升級」的，不是晶片，而是我們對勞動、分配與人的價值的想像。當馬斯克談論「終結貧窮」，我們該追問的是：他所終結的，是貧窮，還是人類的生存意義本身？

(原始連結)





更多信傳媒報導

美國參議員示警AI快速發展 將導致25%的大學生畢業即失業

S廊帶高峰會》亞果遊艇侯佑霖：碼頭不再是出口，而是國際接軌的入口

S廊帶高峰會》李鴻基：從德州到台灣 全世界的南方力量正在崛起

