羅世宏專欄：「瘋狂船長」和那首歌──保羅・麥卡尼有話要說
「這個世界瘋狂到你不得不回應它」。八年前在利物浦表演藝術學院（LIPA）與學生互動時，保羅・麥卡尼（Paul McCartney）透露自己曾創作過一首關於唐納·川普的歌曲。在此之前，他接受《每日電訊報》採訪時曾批評川普「釋放了美國醜陋的一面」，導致人們認為可以對不同種族的人採取對抗甚至暴力的態度。
今（2026）年5月29日，保羅・麥卡尼發行了他的第十八張個人專輯《地牢巷男孩》（The Boys of Dungeon Lane）。在這張新專輯的多首歌曲裡，他回憶推銷員父親與助產士母親，以及兒少在利物浦成長的點點滴滴。
現年83歲的他，至今仍不懈於錄音與巡演，仍在對世界發聲。這本身就是一件值得認真對待的事。但讓這張專輯的發行不只是一個老搖滾巨星的生命力展示的，是他在宣傳期接受訪談時說出的一些話。這些話，指向的是音樂之外的政治，以及此刻正在發生的事。
他最近在接受英國podcast節目《其餘皆是娛樂》（The Rest Is Entertainment）訪問時，麥卡尼談到了在洛杉磯的近期現場演出。他說，當〈嘿，裘德〉（Hey Jude）響起，台下那些平日裡彼此對立的共和黨支持者和民主黨支持者，突然不再爭論了。「他們全都在唱〈嘿，裘德〉，那感覺真的太驚人了，」他說，「突然間，整個場館忘記了一切，不再吵架，只是在一起歌唱。這種時刻，我認為是很寶貴的。」
然而，在同一個訪談中，他同樣提及了八年前那首因為川普而寫的歌。那首歌名為〈儘管一再警告〉（Despite Repeated Warnings），寫的是一位無視所有人、執意將船駛向冰山的「瘋狂船長」（mad captain）。那位船長，顯然是指2016年當選、2024年二度當選美國總統的川普，至今仍在掌舵。
隱喻，比預期更精準
〈儘管一再警告〉收錄於2018年專輯《埃及車站》（Egypt Station）。麥卡尼在日本讀到一篇關於氣候變遷的報導，其中一句話讓他無法放下：「儘管一再警告，他們就是不聽。」他以此為骨架，寫了一個寓言：一艘船上，船長被告知前方有冰山，仍然充耳不聞，「那些嗓門最大的，未必是最聰明的（those who shout the loudest, may not always be the smartest）」。當時有BBC記者追問「瘋狂船長」是否影射特定人物時，他直接說：「顯然就是川普。不過他不是唯一一個，類似的人多得是。」
問題在於，這個隱喻在今日比2018年顯得更加精確，完全沒過時。川普第二任期就職第一天，2025年1月20日，他簽署行政命令，以「不公平的單邊協議」為由，第二次宣布退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）。隔年一月，退出正式生效。美國環境保護署（EPA）的科學研究部門隨後遭裁撤，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的預算被削減到威脅關閉多個氣候研究實驗室的程度。麥卡尼那首歌裡，船在繼續開，冰山在繼續靠近，而船長已不只是拒絕聽警告，而是開始拆解船上的預警系統。
麥卡尼說「他不是唯一一個」。他把問題指向一個更廣泛的現象：否認科學、蔑視專業共識的民粹主義話語，已在多個民主國家紮根。瘋狂船長已成為一種類型，而不再單指川普一個人。
當分歧對立壓倒現實認知
麥卡尼所描述的「川普的美國（Trump's America）」──共和黨人與民主黨人「互掐喉嚨」，並不只是修辭上的誇張，而有實證數據支持。皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，2022年，有七成二的共和黨人與六成三的民主黨人認為對方的支持者「在道德上比其他美國人更敗壞」，這個比例相較2016年的四成七與三成五，急遽攀升。更令人憂慮的是，八成的美國成年人表示，兩黨選民不只在政策上有分歧，連「基本事實」都無法達成共識。政治分歧已經滲入認識論，彼此差異不再只是價值觀的差異，而是人們對現實的感知本身開始撕裂。
政治學者約翰娜・鄧納韋（Johanna Dunaway）將目前美國政治的狀態描述為已越過「政治分歧」的門檻，進入「相互去正當化（mutual delegitimization）」的階段——兩黨不只是在政策上反對對方，而是從根本上否認對方參與公共生活的資格。在此一情境下，氣候政策的爭議已不只是科學與反科學之爭，而是一種身份政治的表態：支持氣候行動意味著站在「那一邊」，否認氣候變遷意味著站在「我們這邊」。科學事實，在此變得無足輕重。
麥卡尼歌曲表達的真正憤怒，或許正在於此。船長的問題不是愚蠢，而是他所在的那個政治生態，讓否認比承認更有利可圖，甚至成為一種動員力量。
〈嘿，裘德〉響起的那一刻
那麼，「Hey Jude 時刻」究竟意味著什麼？麥卡尼把它稱為「很寶貴的」，但他沒有說它能解決什麼。
古希臘哲人亞里斯多德在《尼各馬科倫理學》（Nicomachean Ethics）中提出「公民友誼」（politikē philia）的概念：民主共同體的維繫，需要公民之間某種超越利益交換的相互善意，也就是一種對彼此作為平等成員的承認與關切。這種友誼並不要求志同道合，而是承認我們共乘同一艘船，彼此的命運有結構性的牽連。現代民主理論者繼承了這個問題：自由主義程序制度能夠運作，不只依賴憲法設計，也依賴公民之間某種對「共同世界」的感知能力。
麥卡尼的洛杉磯演唱會，提供了這個概念的一個感性切片。當〈嘿，裘德〉響起，共和黨人和民主黨人一同開口──不是因為他們突然達成政治共識，而是因為那首歌召喚出了一種先於政治立場而存在的共同記憶，或者說，一種對「我們都是人」的短暫共同認知。這種共鳴，正是亞里斯多德所說的公民友誼的感性版本：它不需要雙方同意同樣的事，只需要雙方都願意共處。
但這裡有一個必須誠實面對的問題：音樂製造的凝聚，是否只是一種暫時的情感麻醉？演唱會散場之後，那些人走出場館，回到各自的同溫層，回到那個「基本事實都無法共識」的資訊生態裡，「Hey Jude 時刻」還剩下什麼？
音樂無法修復民主，但它保存了種子
麥卡尼沒有說音樂能修復民主。他只是說，那個時刻「很寶貴」。
制度的修復，需要法律改革、選制調整、媒體問責、公民教育，而這些都是緩慢、艱難、容易被政治力量阻撓的工作。音樂做不到這些。但「Hey Jude 時刻」所保存的，是另一種東西：一個短暫的證明，證明那種彼此願意共處的能力還在，只是平日被敵我對立的政治語言壓抑了。
83歲的麥卡尼仍在錄音、仍在巡演、仍在寫關於瘋狂船長的歌。或許這本身就是一種積極公民的行動宣示：他不相信喊叫最大聲的人必然正確，但也不打算沉默。
※作者為中正大學傳播系教授
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