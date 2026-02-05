羅世宏專欄：重返深度閱讀與深度傾聽的生活

美國成年人平均每天查看手機超過140次，日均使用時間約4.5小時，這樣的數位使用模式，正有系統地蠶食鯨吞人類注意力。（美聯社）





我們當代人的生活節奏，彷彿已被設定成一場永不落幕的「注意力拔河賽」。我們的目光在螢幕之間不斷切換，指尖不自覺地滑動，一則又一則訊息在尚未沉澱之前即被拋諸腦後。根據多項媒體與學術研究的彙整，美國成年人平均每天查看手機超過140次，日均使用時間約4.5小時。這樣的數位使用模式，並非單純的個人自制力問題，而是平台經濟在演算法驅動下，有系統地蠶食鯨吞人類注意力的結果。

在這樣的環境中，資訊碎片化、情緒化動員與假訊息的擴散，已經變成是可預期的常態。更令人不安的是，我們原本用來對抗這股資訊洪流的認知能力，特別是深度閱讀（deep reading）與深度傾聽（deep listening）的能力，正隨著生活節奏的加速而逐漸流失。

深度閱讀不是本能，而是文化發明

我們往往忽略一個事實：閱讀並非人類的自然本能。語言或許是人類在演化過程中自然形成的能力，但閱讀並非與生俱來，而是後天學習、經由文化累積的一項技能。神經科學研究顯示，大腦並不存在一個與生俱來、專司閱讀的區域；閱讀是一個高度整合的「全腦過程」，必須同時調動視覺、語言、注意力、記憶與情感的神經網絡。

對於以繁體中文為主要書寫系統的社會而言，這一點尤為關鍵。相較於拼音文字，表意文字高度仰賴視覺辨識與空間記憶，閱讀本身即需要更深層的專注與聯想能力。然而，當前的數位環境，正持續重塑我們的大腦使用方式。從傳播學的觀點看，智慧型手機所驅使的「被動滑動」已讓我們的大腦逐漸適應頻繁中斷與即時刺激，從而削弱了長時間專注與延遲滿足的能力。

研究指出，兒童若在發展關鍵期過度暴露於這類數位使用模式，其注意力執行功能與學習表現都可能受到長期影響。當我們越來越習慣「滑過即忘」的淺層資訊消費，也就越容易落入「幻覺真相效應」的陷阱：只要某個說法被反覆呈現，即便缺乏證據，大腦仍會在不自覺中降低必要的懷疑門檻。

深度閱讀，是一種民主能力

深度閱讀從來不只是個人修養或文青興趣，而是一種與民主社會密切相關的公共能力。真正的深度閱讀，並非快速抓取重點，而是一段需要耐心、挫折感與反覆思辨的歷程。它要求讀者願意停下來，與文本對話，而非急於下結論。正如美國學者托雷斯（JT Torres）和他的共同作者最近撰文指出，深度閱讀能夠強化批判思考能力，並提高人們對錯假資訊的抵抗力。

這種能力的流失，並不只是個人問題，而會反映在公共討論品質的退化之上。當社會成員越來越難以閱讀長文、理解複雜論證，民主政治也就越容易被簡化為情緒標語與即時動員。

當朗讀成為最後的公共儀式

也正是在這樣的背景下，書店的消失，顯得格外刺眼。上個月，作家龍應台在屏東潮州金石堂書店舉辦朗讀會，向即將歇業、陪伴小鎮27年的書店告別。她形容這場朗讀是一種「記得文字代表的意義」的行動，也是一種在紛亂世界中，讓生命重新穩定下來的方式。

龍應台在現場以「一片葉子掉下來，背後是一整片森林」來比喻書店的關閉。文字曾經是通往世界的主要媒介；但對於在影像、聲音與碎片化資訊洪流中長大的年輕世代而言，「沒有碎片化的世界是什麼樣子」，反而成了一個難以想像的問題。她所指出的，不只是書店當前面臨的經營困境，而是一整個文化生態的轉變。

這場朗讀會之所以動人，正因為它是一個以聲音、身體與情感，暫時對抗碎片化時間的公共儀式。在文字被重新朗讀、被聽見的當下，閱讀不再只是個人行為，而重新成為一種社會性的連結。

AI好像比人類更會傾聽？

更具諷刺意味的是，在人類集體注意力日益渙散的時代，生成式 AI 聊天機器人卻被不少使用者視為「更好的傾聽者」。BBC Future 的分析指出，人們在與 AI 對話時感到被理解，並不是因為機器真的具備情感，而是因為它做到了現代人際互動中越來越少見的事：不評判、不打斷、不急於給建議，也不急著把話題拉回自身經驗。

這種「無負擔的陪伴」正好反映了人類傾聽能力的退化。在現實生活中，當我們向他人傾訴困境時，出於善意的對方往往急於下判斷或提供解方，無意間剝奪了說話者整理自身情緒的空間。相較之下，AI的耐心與非防衛反應，反而為使用者創造了一個安心的反思場域。

對我們而言，如果一套程式碼都能透過模擬同理心，讓人感到被接住，那麼人類在真實互動中，是否過於急躁、過於自信，而逐漸遺忘了傾聽的本質？

「重新做人」：奪回注意力主權

重返深度閱讀與深度傾聽的生活，本質上是一場對注意力主權的重奪。研究顯示，當人們沉浸於長篇敘事文本時，大腦會實質地產生情緒與同理反應，彷彿親身經歷角色的處境。這種能力不只是文學感受力，而是理解他人、建立社會連結的重要基礎。

當我們重新練習深度閱讀，大腦其實也在重新學習如何專注、如何同理，以及如何不被情緒化與過度簡化的敘事所支配；而當我們重新學會深度傾聽，人際關係與公共討論，才可能脫離彼此投射與即時防衛的慣性，重新回到理解他人與建立連結的起點。

我們不必拒絕科技，也無須將AI視為敵人，但必須清楚知道什麼不能被外包、什麼不該被取代。培養深度閱讀的「閱讀腦」與有能力深度傾聽的「傾聽心」，是人類在漫長的演化過程中為了共存而反覆練習獲致的能力。當我們願意投資時間與心力，重新培養這兩種能力，所改變的不只是個人的思考與注意力配置的方式，更是整個社會能否維持相互理解與民主韌性的關鍵條件。

