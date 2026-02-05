羅世宏專欄：重返深度閱讀與深度傾聽的生活
我們當代人的生活節奏，彷彿已被設定成一場永不落幕的「注意力拔河賽」。我們的目光在螢幕之間不斷切換，指尖不自覺地滑動，一則又一則訊息在尚未沉澱之前即被拋諸腦後。根據多項媒體與學術研究的彙整，美國成年人平均每天查看手機超過140次，日均使用時間約4.5小時。這樣的數位使用模式，並非單純的個人自制力問題，而是平台經濟在演算法驅動下，有系統地蠶食鯨吞人類注意力的結果。
在這樣的環境中，資訊碎片化、情緒化動員與假訊息的擴散，已經變成是可預期的常態。更令人不安的是，我們原本用來對抗這股資訊洪流的認知能力，特別是深度閱讀（deep reading）與深度傾聽（deep listening）的能力，正隨著生活節奏的加速而逐漸流失。
深度閱讀不是本能，而是文化發明
我們往往忽略一個事實：閱讀並非人類的自然本能。語言或許是人類在演化過程中自然形成的能力，但閱讀並非與生俱來，而是後天學習、經由文化累積的一項技能。神經科學研究顯示，大腦並不存在一個與生俱來、專司閱讀的區域；閱讀是一個高度整合的「全腦過程」，必須同時調動視覺、語言、注意力、記憶與情感的神經網絡。
對於以繁體中文為主要書寫系統的社會而言，這一點尤為關鍵。相較於拼音文字，表意文字高度仰賴視覺辨識與空間記憶，閱讀本身即需要更深層的專注與聯想能力。然而，當前的數位環境，正持續重塑我們的大腦使用方式。從傳播學的觀點看，智慧型手機所驅使的「被動滑動」已讓我們的大腦逐漸適應頻繁中斷與即時刺激，從而削弱了長時間專注與延遲滿足的能力。
研究指出，兒童若在發展關鍵期過度暴露於這類數位使用模式，其注意力執行功能與學習表現都可能受到長期影響。當我們越來越習慣「滑過即忘」的淺層資訊消費，也就越容易落入「幻覺真相效應」的陷阱：只要某個說法被反覆呈現，即便缺乏證據，大腦仍會在不自覺中降低必要的懷疑門檻。
深度閱讀，是一種民主能力
深度閱讀從來不只是個人修養或文青興趣，而是一種與民主社會密切相關的公共能力。真正的深度閱讀，並非快速抓取重點，而是一段需要耐心、挫折感與反覆思辨的歷程。它要求讀者願意停下來，與文本對話，而非急於下結論。正如美國學者托雷斯（JT Torres）和他的共同作者最近撰文指出，深度閱讀能夠強化批判思考能力，並提高人們對錯假資訊的抵抗力。
這種能力的流失，並不只是個人問題，而會反映在公共討論品質的退化之上。當社會成員越來越難以閱讀長文、理解複雜論證，民主政治也就越容易被簡化為情緒標語與即時動員。
當朗讀成為最後的公共儀式
也正是在這樣的背景下，書店的消失，顯得格外刺眼。上個月，作家龍應台在屏東潮州金石堂書店舉辦朗讀會，向即將歇業、陪伴小鎮27年的書店告別。她形容這場朗讀是一種「記得文字代表的意義」的行動，也是一種在紛亂世界中，讓生命重新穩定下來的方式。
龍應台在現場以「一片葉子掉下來，背後是一整片森林」來比喻書店的關閉。文字曾經是通往世界的主要媒介；但對於在影像、聲音與碎片化資訊洪流中長大的年輕世代而言，「沒有碎片化的世界是什麼樣子」，反而成了一個難以想像的問題。她所指出的，不只是書店當前面臨的經營困境，而是一整個文化生態的轉變。
這場朗讀會之所以動人，正因為它是一個以聲音、身體與情感，暫時對抗碎片化時間的公共儀式。在文字被重新朗讀、被聽見的當下，閱讀不再只是個人行為，而重新成為一種社會性的連結。
AI好像比人類更會傾聽？
更具諷刺意味的是，在人類集體注意力日益渙散的時代，生成式 AI 聊天機器人卻被不少使用者視為「更好的傾聽者」。BBC Future 的分析指出，人們在與 AI 對話時感到被理解，並不是因為機器真的具備情感，而是因為它做到了現代人際互動中越來越少見的事：不評判、不打斷、不急於給建議，也不急著把話題拉回自身經驗。
這種「無負擔的陪伴」正好反映了人類傾聽能力的退化。在現實生活中，當我們向他人傾訴困境時，出於善意的對方往往急於下判斷或提供解方，無意間剝奪了說話者整理自身情緒的空間。相較之下，AI的耐心與非防衛反應，反而為使用者創造了一個安心的反思場域。
對我們而言，如果一套程式碼都能透過模擬同理心，讓人感到被接住，那麼人類在真實互動中，是否過於急躁、過於自信，而逐漸遺忘了傾聽的本質？
「重新做人」：奪回注意力主權
重返深度閱讀與深度傾聽的生活，本質上是一場對注意力主權的重奪。研究顯示，當人們沉浸於長篇敘事文本時，大腦會實質地產生情緒與同理反應，彷彿親身經歷角色的處境。這種能力不只是文學感受力，而是理解他人、建立社會連結的重要基礎。
當我們重新練習深度閱讀，大腦其實也在重新學習如何專注、如何同理，以及如何不被情緒化與過度簡化的敘事所支配；而當我們重新學會深度傾聽，人際關係與公共討論，才可能脫離彼此投射與即時防衛的慣性，重新回到理解他人與建立連結的起點。
我們不必拒絕科技，也無須將AI視為敵人，但必須清楚知道什麼不能被外包、什麼不該被取代。培養深度閱讀的「閱讀腦」與有能力深度傾聽的「傾聽心」，是人類在漫長的演化過程中為了共存而反覆練習獲致的能力。當我們願意投資時間與心力，重新培養這兩種能力，所改變的不只是個人的思考與注意力配置的方式，更是整個社會能否維持相互理解與民主韌性的關鍵條件。
※作者為中正大學傳播系教授
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
美股大暴跌！AMD吞17%史詩級重挫 投顧副總分析前景：投資大環境在改變
正值美國超級財報周，市場在消化數據的同時，美股近期卻接連收黑，不少科技股接連下殺、回吐漲幅，晶片大廠AMD更是暴跌17%。對此，富蘭克林投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》中，指出美股下殺背後的真正原因，並表示目前波動雖劇烈，但今年的景氣面、政策面其實都是有利環境。主持人阮慕驊直言，「美股這一夜的屠殺實在太可怕了」，甚至都出現兩位數的驚人跌幅，例如AMD......
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
WBC／台灣又被看扁！戰力排倒數第3 被歸類「志在參加」
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
不靠減肥藥！王必勝「1年瘦16kg」三高全改善 網：認不出來了
前衛福部次長王必勝今５日在臉書PO出瘦身前後的對比照，許多網友一看紛紛大呼「根本是兩個人」！王必勝透露，這一年多以來共減重16公斤，目前維持在76公斤上下已有半年，飲食習慣及運動健身都已內化為生活習慣的一部分。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
《台北股市》華邦電力積電彎腰撿！杜大師看好原因曝
【時報-台北電】華邦電(2344)、力積電(6770)2月2日遭打入跌停板，股市老先覺杜金龍認為是讓「還沒上車的趕快上車」，只是漲多休息，不用過於擔心。他以過去航海王為例，只要成交金額在前5名的個股，高光時刻就不會只有1年，且由於今年記憶體大賺，明年有高配息支撐，記憶體股價會貼著台股盤勢，有機會漲到明年5月。 法人不斷上修華邦電今年獲利及目標價，摩根大通(小摩)日前將華邦電今年EPS從6.31元大調至12.44元，上修目標價近70%至140元；群益也估華邦電今年EPS 9.9元、目標價上修至158元。 力積電、華邦電遭砍殺，投資人憂心記憶體要反轉，杜金龍在「鈔錢部署」節目中喊話，逢回就是上車好時機，認為先前走跌是因為漲多休息，記憶體的漲勢應該會和台股盤勢貼近，有機會漲到明年5月。 他表示，台股在今年第2季、第3季恐進行盤整，當記憶體公布獲利、營收嚇嚇叫，但股價率先反應，屆時利多不漲才要小心。 重演航海王：高光期不會只有1年 但因為今年記憶體大賺錢，明年會高配息，因此當大盤還在高檔的時候，高配息會讓股價有所支撐。回想4、5年前的航海王，獲利開始衰退時，也因為有高配息的支撐，股價能夠維持在
寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光
好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
【華碩斷捨離2】買一支少一支！末代華碩手機罕見「絕版溢價」 價格不跌反漲4000元
電腦品牌廠華碩（2357）日前宣布2026年不再推出新款手機後，國內手機市場不但未出現預期中的「清倉崩價」，反而出現史無前例的「絕版溢價」現象。全台最大通訊通路商傑昇通信觀察，包含Zenfone與ROG系列在內的末代華碩旗艦手機，部分型號在通路端價格不跌反漲，最高甚至加價4,000元仍有粉絲買單，罕見從消費品轉為「資產化商品」。