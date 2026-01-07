羅世宏／委內瑞拉之後：強權示範效應與國際秩序崩解

川普與國防部長一同觀看美軍進攻委內瑞拉的狀況。翻攝美國白宮





美國突襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛，表面上是一場乾淨俐落、快狠準的軍事行動，但在國際政治層面掀起了遠比突襲入侵事件更深的震盪。毫無疑問地，這不只是某個主權國家政治強人的垮台，而是一個明確的訊號，牽動著區域強權如何行事、國際法規則是否仍然存在，以及誰將為此付出代價。

北京的震驚與盤算

從北京的角度來看，這場行動首先帶來的是震驚，其次才是盤算。正如《紅色皇帝：習近平和他的新中國》（The Red Emperor: Xi Jinping and His New China）一書作者邁克爾．謝里丹（Michael Sheridan）所分析的，中國官方在道德與法律層面高調譴責美國「公然違反國際法、踐踏主權」，但在私下，北京真正關注的，是這次行動所展現的軍事效率、情報能力，以及它在全球權力結構中的示範效果。

廣告 廣告

這正是一場赤裸裸的強權示範。

謝里丹指出，美軍壓制防空、癱瘓委內瑞拉首都電力，並完成「斬首式」拘捕馬杜洛的軍事能耐，勢必會被中國軍方仔細拆解研究。儘管委內瑞拉的防衛能力早已形同虛設，與中國不可同日而語，但這次行動仍將成為解放軍在情境推演中不可忽視的案例，尤其是對「斬首打擊」實際操作的啟示。

然而，若只從大國競逐的棋局來看，仍不足以理解這次行動真正的破壞力。獨立研究者湯瑪斯．法齊（Thomas Fazi）的批判，正好補上了另一個關鍵視角：這不只是地緣政治操作，而是一個正在瓦解的國際秩序的直擊現場。

不是理由的動武理由

法齊直指，美國對委內瑞拉的軍事行動，是一場毫無動武理由、明顯非法的帝國主義侵略行為。從「反毒戰爭」、「打擊恐怖主義」，到「帶來民主與自由」，所有熟悉的修辭再度登場，卻早已失去說服力。美國政府真正的目標只有兩個：控制全球最大石油儲量，以及打擊一個與中俄結盟的南美洲政權。

若從官方動武理由來看，破綻同樣明顯。川普政府宣稱馬杜洛是「毒品恐怖主義」核心人物，並指控委內瑞拉是美國毒品危機的重要來源。然而，美國國會研究處彙整的毒品來源數據卻顯示，超過 85% 的海洛因來自墨西哥，南美洲僅佔約 4%，而可歸因於委內瑞拉的比例更是微乎其微；古柯鹼主要來自哥倫比亞，芬太尼幾乎完全源自墨西哥與亞洲化學供應鏈。

「門羅主義」的軍事化復辟 當強權不再假裝遵守規則

這使得委內瑞拉成為一個完美的「代理戰場」：不是因為它對美國構成什麼實質威脅，而是因為它位於華府重新高調主張的「西半球勢力範圍」之內。換句話說，這等於是「門羅主義」的軍事化復辟，不是透過制度競爭，而是透過持續的不穩定與混亂，延緩多極世界的成形。

真正危險之處在於，這次侵略行動幾乎不再試圖認真包裝其合法性。過去，美國至少會努力營造法律與道德外衣，但如今連這層遮掩的姿態都懶得擺。無視國內反戰民意、無視國際法爭議、無視盟友沉默的尷尬，強權只剩下一個訊息：因為我有能力這樣做，而且我想繼續這樣做。

這正是所謂「國際法規則為本的國際秩序」真正崩解的時刻。然而，這一切終究無法與台灣切割。

台灣面對的新型風險

北京在回應美國行動的聲明中，刻意強調「對主權國家及其總統動武不可接受」，同時又明確排除了台灣。因為在中國的官方敘事中，台灣既非主權國家，其民選總統也不具合法性。這個聲明，本身就是一種預先完成的法律與道德切割。

另一個令西方難以迴避的問題是，當美國已經在自己宣稱的勢力範圍內，對一個不構成威脅的國家採取先發制人的武力侵略行動，那麼，西方未來還能憑什麼反對中國對台灣動武？

即便中國是否會仿效這種做法，仍有爭議，但國際法規範的侵蝕本身，就已降低了所有紅線的可信度。當「主權」與「不干涉」被強權反覆踐踏，它們終將不再是抑強扶弱的安全閥，而只是變成區域強權選擇性使用的外交辭令。

對台灣而言，最危險的從來不是哪一篇聲明、哪一次軍演，而是這樣的世界正在成形：一個不再假裝遵守國際法規則的世界，一個所謂「勢力範圍」被重新合法化的世界。

委內瑞拉不是孤例，它甚至是一個預告。問題不在於誰對誰錯，而在於：當國際秩序被示範性地摧毀，下一個被合理化的行動，可能將會發生在任何地方。

我們深愛的台灣，可能（希望）是例外？！

名人專欄文章，不代表本台立場

更多東森新聞報導

美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法

六國聯合譴責美抓馬杜洛 聯合國安理會緊急開會

劉寶傑回來了！ 犀利評論川普出兵逮馬杜洛

