羅世宏／美中角力下 別讓台灣「百年變局」成殘局

蘇起警示台灣面臨「百年變局」，強調台灣若拒絕對話終將陷殘局，兩岸唯有以和平為勇氣，方能讓變局轉為契機。（示意圖／AI生成）





台北論壇基金會榮譽董事長、前國安會秘書長蘇起日前警告，台灣正面臨「百年未見的變局」，若各政黨不能協力開展兩岸對話，「變局終將成殘局」。他的話語或許相當刺耳，卻映照著當前台海危局的結構性不安。

蘇起指出，美中軍力對比正出現根本翻轉：中國擁有400艘主力艦，美國僅300艘；中國現役戰機約1,800架，美國則為1,500架。更關鍵的是，美軍主力機種老化嚴重——F-16平均服役33年、F-15達39年、B-52甚至已超過60年，而國防工業人力僅剩過去的三分之一，這也導致飛彈、潛艦與無人機研發全面延宕。

在他的分析中，這不只是軍力消長問題。美國內部政治陷入「川普效應」的裂解：國安會人數減半、國務院縮編五分之一、聯邦與地方政府互鬥不休，整體外交與戰略協調幾近停擺。「美國正從全球霸權走向全球收縮，從抗中保台轉為軟抗中、不保台。」這意味著，長達七十六年的「美國必來救」假設正在崩解。

若台灣仍陷於藍綠內耗、拒絕政黨合作與兩岸對話，「仍執意『鬥』或『拖』」，未來命運恐將剩下「美中協商」或「北京武統」這兩種主要方式決定。這樣的警訊，與其說是地緣政治的預言，不如說是文明成熟度的測驗。正是在這樣的危局中，賴清德總統先前的國慶談話，顯得格外重要。

前國安會秘書長蘇起示警台灣面臨「百年變局」，強調台灣若拒絕對話終將陷殘局。（圖／東森新聞資料畫面）

奧斯古德的GRIT：從恐懼螺旋到信任螺旋

奧斯古德在《戰爭或投降之外的選項》（An Alternative to War or Surrender）一書中指出，當對手關係陷入恐懼螺旋時，唯一的出路不是勝負，而是信任。他提出「漸進互惠的緊張降低」（Graduated Reciprocation in Tension-Reduction）原則：由一方率先採取可驗證、低風險、具象徵性的緩和行動，以試探對方回應；若獲回應，則進一步；若未回應，也不報復，而是維持善意與安全底線。這不是綏靖，而是一種「以安全支撐善意」的戰略主動。

放諸今日，台灣若真要讓「和平是唯一選項」成為現實，必須在堅守防衛的同時，設計一套具體可驗證的「和平行動藍圖」。例如：兩岸在防災、醫療、氣候、海洋保育等非政治領域展開小規模合作，逐步累積信任；邀請第三方觀察機制參與，以確保透明；並透過持續的善意行動測試北京的誠意。朝野政黨領袖若能共同推動此一政策，既可回應蘇起所說的「和以自救」，也能在道義上獲得國際支持。

百年革命的和平使命

當年孫中山在《臨時大總統就職宣言》中說：「持和平主義，將使中國見重於國際社會，且將使世界漸趨於大同。」這不僅是政治語言，更是文明自覺。由一代報人張季鸞執筆的這篇宣言，體現了一個剛誕生的共和國對國際秩序的承諾——不以戰爭、而以文明來贏得世界尊敬。

百年之後，台灣有責任實踐著這份承諾。當北京以「民族復興」之名強調統一，卻在軍演、制裁與言語威脅中，逐漸遠離孫中山的和平精神，這場歷史對照格外刺眼。真正的「中華民族偉大復興」，大陸不該用強硬手段對待台灣，而是讓世界重新相信——中國這個古老文明，懂得堅持和平主義。

呼籲北京，莫讓變局成殘局

面對今日的美中對峙與區域焦慮，台灣並非戰爭的推手。真正的危險，是北京把「和平統一」的語言轉化為「武力威懾」的行動。這樣的邏輯，既違背孫文「和平主義」的遺訓，也背離中國自詡的「負責任大國」形象。

北京若真相信自己代表的是歷史與文明的正統，就更應理解：以戰爭毀滅和平，並非強國之舉，而是文明的墮落。台灣守護自由的決心堅定不移，但也應該不設前提地與大陸展開對話。和平不是退讓，而是更高形式的勇氣。

兩岸都需要推動和平的勇氣

蘇起提醒我們「變局」，賴清德則提出「和平三原則」，而奧斯古德早在冷戰時期便指出：「人類可以用武力帶來恐懼，也可以用它帶來安全；選擇權永遠在我們手中。」

百年前，孫中山以革命的勇氣推翻帝制；百年後，台灣以民主的勇氣堅守自由。現在，兩岸的中國人應該展現第三種勇氣——和平的勇氣。

願中國大陸記取孫中山「持和平主義」的初心。願台灣延續奧斯古德「信任螺旋」的智慧，主動促談謀和。

兩岸領導人與廣大人民，有責任讓這場百年變局不會變成殘局，而是以共同推動和平的努力，打造兩岸走向文明共榮的契機。正如龍應台接受柴靜專訪時所說：「今天兩岸對戰爭如果還沒有深刻認識，不做最大努力，難道一百年內，要再做巨大的自我傷害嗎？」

