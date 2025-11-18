羅世宏／陸配忠誠義務被簡化成一張「不存在的證明」

花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華（右）因無法提出中國不會出具的「放棄國籍證明」遭內政部解職。（圖／資料畫面）





在花蓮富里鄉的學田村，村民口中的鄧萬華村長是標準「做事的人」。她嫁來台灣 28 年，養育 3 名子女，照顧罹患漸凍症的丈夫，同時協助村民申請補助、爭取農路改善、照顧弱勢家庭，風評一向良好。村民投她一票，不是因為她的身分，而是因為她的表現。

然而，就是這樣一位最「台灣在地」的基層村長，卻在今年夏天被中央政府以「未能提出放棄中國國籍證明」為由解職，儘管中國根本不可能讓台灣陸配出具這種證明。

這不是一場法律要求，而是一場政治追殺。花蓮縣政府訴願委員會日前最終撤銷此一解職處分，但內政部旋即強硬回應：「地方無解釋空間。」這句話揭露了真正的關鍵：內政部似乎鐵了心，非剝奪陸配的參政權不可——哪怕鄧萬華早已是依法登記、依法參選、依法當選的台灣公民。

這種倨傲的行政姿態，已不只是僵硬，而是明確地試圖以任意跨大法律解釋的行政手段，剝奪公民合法權利。

憲政架構遭行政越權

《中華民國憲法增修條文》仍維持「國家尚未統一」架構，將中華人民共和國視為「大陸地區」，不是「外國」。這個制度雖然陳舊，但仍然有效。

然而，內政部近年來的政策與解釋卻試圖「繞過」這個架構，以《國籍法》的「外國國籍」標準要求陸配提供放棄中國國籍證明。其結果，是行政機關以技術性操作，悄悄把中國重新定位為「外國」，卻不經修法、不經修憲、不經民意程序。

內政部這一連串針對陸配的歧視與行政濫權，確實是太過分了！民主國家若讓行政機關自行決定國家定位與人民權利，那還能稱作憲政嗎？

要求「不存在的文件」

鄧萬華具有台灣公民身分，既已不具中國戶籍、亦未領用中國護照。再者，中國從未為台灣陸配提供一套標準化、可驗證的「放棄國籍」文件，因為它認定只有取得「外國籍」時，才可申請放棄中國國籍。海基會已公開證實從未見過類似公證書，內政部當然也不可能不知道。

因此，要求鄧萬華提供「不存在的證明」根本不是法律要求，而是行政刁難。真正目的不是要驗證是否放棄中華人民共和國國籍，而是創造一個永遠無法達成的門檻，使陸配自然被排除於參政權之外。

換句話說，這不是程序審查，而是制度性的排除。

忠誠義務不該被濫用

內政部聲稱，若未放棄中國國籍，就會造成「忠誠義務衝突」。但誰在台灣的生活軌跡比鄧萬華更具體？她在台 28 年、在地服務 3 年、丈夫在台灣生老病死、生養的 3 個孩子都是台灣之子。她的家計、她的選票、她的日常，全都在這個社會扎根。

真正的忠誠，不應該是一張中國不會出具的放棄國籍證明，而是實實在在的生活軌跡與在地貢獻。

行政機關把忠誠義務簡化成一張不存在的文件，等同把公民身分貶低為形式主義，也讓行政裁量變成政治工具。忠誠若能被任意詮釋，那明天被懷疑的可能就輪到其他族群。

花蓮富里鄉學田村村長鄧萬華遭解職，她不平提起訴願。（圖／資料畫面）

不只是個案，而是一種路線？

鄧萬華案不是孤立事件，而是內政部近年政策的一環。從撤銷「大陸人民等同我國國民」的解釋、收緊居留權利、要求不存在的公證書、到擴大《國籍法》而壓縮《兩岸人民關係條例》，這些都是同一思路的不同面向：行政權試圖排除、限制、乃至削弱陸配作為台灣公民的合法權利。

但當行政部門的政策方向是「限縮而非保障」，最終傷害的不是陸配，而是整體法治結構。

民主欠缺自信，就會開始懷疑自己的人民？

台灣真正的國安威脅不是陸配，而是中國的威權政府。然而我們面對威權的反應，卻轉向對自己的人民更加不信任；面對外部壓力的反應，反而變成行政權對內的壓迫。

鄧萬華案不僅是一件涉及某位村長的個案，而是檢驗政府是否依法保障人民權利的試金石。行政部門是否願意尊重憲政制度的界線？是否願意承認陸配及其子女是台灣的人民，而非可疑的政治對象？

台灣需要的是一個對人民有信心、對制度有底線堅持的國家，而不是一個在恐懼中向弱勢群體揮刀的政府。道理很簡單：民主的底線不能由片面的行政裁量決定，人民的合法參政權更不該因出身而被恣意剝奪。

